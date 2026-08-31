Вперше більш ніж за 20 років. Новак Джокович програє на старті US Open – 2026

Сербський тенісист Новак Джокович не зумів подолати стартовий раунд Відкритого Чемпіонату США з тенісу. Легендарний спортсмен знову відчув проблеми зі здоров’ям і в п’яти партіях поступився представнику Аргентини Маріано Навоне (49-та ракетка світу). Джокович програв першу партію матчу на тай-брейці, але лишив за собою два наступних сети і навіть вів із брейком в четвертій партії. Проте, через погане самопочуття Новак до завершення зустрічі зумів взяти ще тільки 1 гейм. Поєдинок тривав 4 години і 40 хвилин ігрового часу.

Маріано Навоне – (4) Новак Джокович – 7:6(5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Це дуже неприємні слова для всіх прихильників Новак Джоковича, але ми стаємо свідками завершення кар’єри цього сербського тенісиста – справжньої легенди світового спорту. Так, в його віці це цілком очевидна ситуація, коли сил не вистачає на те, аби боротися із молодими і енергійними представниками нового покоління. Але часом Новаку вдавалось видати шикарний матч і здобути крутий результат. Як, наприклад, проти Оже-Альяссіма на Вімблдоні.

Але кожна така перемога давалась Джоковичу все важче і важче. Забирала все більше сил. І точно не покращувала стан здоров’я. А з ним у Новака точно є проблеми. І як би не намагались організатори допомогти легенді, поставити його матч у вечірню сесію, аби убезпечити від спеки і вологості, які погано впливають на самопочуття Джоковича, вік, на жаль, бере своє.

Сьогодні Новака знову нудило. Організм банально не витримує пекельних навантажень, а вони в професійному спорті такого рівня саме такі. Сьогодні Новак навіть плакав на корті. Бо він і сам все розуміє. Це – фінішна пряма.

Ні, він не має завершувати кар’єру вже сьогодні чи, навіть, за підсумками поточного сезону, як це робить багато ветеранів. Сербський тенісист ще цілком може боротися за титули. Не на Мастерсах чи мейджорах, але взяти парочку трофеїв на турнірах ATP 250 або навіть 500 йому ще цілком по силах. Але чи цікаво це Джоковичу? Ось у чому питання.

Якщо коротко говорити про перебіг сьогоднішнього матчу, то ключовим в ньому став… Як не дивно, тай-брейк стартового сету. Якби Новак залишив його за собою, то цілком міг би закрити зустріч в трьох партіях. А так довелось змиритися з тим, що для перемоги потрібно буде, мінімум, 4 сети. І саме на початку четвертої партії, якої Джоковичу не вистачало для виходу в другий раунд, Новак став не грати, а виживати.

Але перед цим стався той самий програний тай-брейк першого сету. Хоча, по ходу партії Новак і лідирував із брейком, але не втримав перевагу. Потім були два виграні в напруженій боротьбі наступних відрізки матчу. Навоне банально не вистачало досвіду тримати гру на одному рівні – Маріано в обох випадках не найкращим чином проводив кінцівки сетів і дозволяв Джоковичу оформити пізні брейки.

Повів Новак із брейком і на початку четвертої партії. Але саме тут проблеми зі здоров’ям стали очевидними. Серба нудило, він приймав пігулки, брав медичний тайм-аут перед вирішальним сетом через біль у спині, плакав просто на корті. В середині п’ятої партії навіть дружина Новака залишила бокс, бо не могла дивитися на страждання чоловіка.

Джокович з матчу не знявся і дограв його до кінця. Як мінімум для того, аби не псувати історичний момент для Навоне. Але з рахунку 2:1 в четвертому сеті, коли Новак вів із брейком, він зміг виграти тільки 1 гейм.

Новак Джокович вперше з Australian Open – 2006 програє на старті Грендслему. Тоді в першому ж раунді Новак програв американцю Полу Голдстейну. Крім цього, за підсумками US Open – 2026 Джокович вперше із літа 2018-го року вилетить за межі топ-10 світового рейтингу.

Ну а Маріано Навоне в другому колі US Open – 2026 зіграє проти переможця матчу Маттео Берреттіні – Стен Ваврінка.