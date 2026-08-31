Він повернувся. Карлос Алькарас переграв “безпрапорного” та успішно стартував на US Open – 2026

Іспанський тенісист Карлос Алькарас, який не виходив на корт в офіційних матчах ще з середини квітня, успішно повернувся до виступів в турі. На старті американського мейджора Карлос в трьох сетах розібрався із “безпрапорним” спортсменом Романом Сафіулліним (99-та ракетка світу). Алькарас, який в Нью-Йорку отримав 2-й номер посіву, виграв всі три партії матчу з однаковим рахунком – 6:4. На першу перемогу на US Open – 2026 Карлос Алькарас витратив трохи більше 2 годин і 20 хвилин ігрового часу.

(2) Карлос Алькарас – Роман Сафіуллін – 6:4, 6:4, 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Повернення Карлоса Алькараса на корт, насправді, затягнулось. Враховуючи те, як іспанський тенісист отримав травму, здавалось, що відновлення не займе багато часу. Проблема із рукою виникла ще в середині квітня під час стартового поєдинку на змаганнях в Барселоні. Той матч проти Отто Віртанена Алькарас навіть дограв, але був змушений знятися із наступного раунду. Тоді здавалось, що це – перестраховка перед головними стартами грунтового сезону.

Але чим далі, тим більше тривожних новин приходило з табору Карлоса. В підсумку, він пропустив майже всю грунтову серію турнірів, трав’яний сезон і навіть Мастерс в Цинциннаті, на який екс-лідер світового рейтингу навіть встиг заявитися. Певно, у прихильників Алькараса до останнього моменту були побоювання щодо того, чи гратиме Карлос в Нью-Йорку.

Спочатку Алькарас зіграв у міксті в дуеті із легендарною Сереною Вільямс. І ось, нарешті, повноцінне повернення в одиночному розряді. Повернення, варто відзначити, доволі впевнене. Тим більше, що суперник у Карлоса був, з одного боку точно не зірковий і навіть не з переліку міцних середняків туру. З іншого, Сафіуллін може створити достатньо проблем. Прихильники Фонсеки і Джоковича за підсумками матчу на Вімблдоні не дадуть збрехати.

Алькарасу і дійсно знадобився певний час для того, аби відчути ігровий ритм. Суперник в цей момент навіть мав шанси для того, аби повести із геймом на прийомі в активі, але попри всі труднощі Карлос захистив для непростих гейми із брейк-поінтів на власній подачі.

А наприкінці стартової партії Алькарас показав “нейтралу”, хто господар на корті. Карлос оформив надзвичайно важливий брейк і навіть міг ставити крапку в сеті ще одним успіхом на прийомі. Іспанський тенісист не реалізував два сет-боли на подачі суперника, проте спокійно завершив партію на свою користь вже у власному геймі.

Початок другого сету вийшов доволі несподіваним. Алькарас, який захопив ініціативу наприкінці стартового відрізку матчу, знову забуксував і цього разу дозволив Сафіулліну навіть повести із геймом на прийомі в активі. Проте, доволі швидко Карлос відновив рівновагу в рахунку, а ближче до завершення сету оформив ще один брейк. Він і дозволив Алькарасу повести 2:0 за партіями.

Третій сет знову почався зі справжніх випробувань для Алькараса на його ж подачі. Карлос цього разу втримав гейм із трьох брейк-поінтів у суперника. А вже в наступному геймі іспанський тенісист повів в рахунку – своїми шансами Карлос не розкидався і скористався першим же брейк-поінтом в цьому відрізку матчу.

Як показав час, цей брейковий м’яч взагалі був останнім в третьому сеті. Причому, на обох суперників. Але Алькараса такий розвиток подій цілком влаштовував. Іспанський тенісист спокійно відпрацював власні подачі і оформив вихід в друге коло US Open.

В ньому Карлос Алькарас зіграє проти португальського тенісиста Жайме Фарії, який у своєму стартовому протистоянні на кортах Нью-Йорка лише в п’яти сетах переграв Дженсона Бруксбі.