Теніс сьогодні. Коли грають Ангеліна Калініна та Дарія Снігур? Розклад матчів US Open – 2026 на 31 серпня

В другий ігровий день останнього в сезоні Грендслему – US Open – 2026 – продовжаться матчі стартового кола як в чоловічому, так і в жіночому одиночному розрядах. Серед інших на корти в Нью-Йорку сьогодні вийдуть дві представниці України. Поєдинки першого раунду проведуть Ангеліна Калініна та Дарія Снігур. Втім, варто стежити і за іншими протистояннями, адже цікавих матчів у розкладі ігрового дня вистачає. Зокрема, у понеділок гратимуть Іга Свьонтек, Аріна Сабаленко, Бен Шелтон і Карлос Алькарас.

US Open – 2026

Нью-Йорк, США

Розклад 2-го ігрового дня, 31 серпня

Arthur Ashe Stadium

Аріна Сабаленко – Каміла Осоріо – початок о 18:30

Карлос Алькарас – Роман Сафіуллін

Бен Шелтон – Таллон Грікспор – початок о 02:00

Наомі Осака – Анастасія Захарова

Louis Armstrong Stadium

Стефанос Ціціпас – Артур Фіс – початок о 18:00

Ешлін Крюгер – Аманда Анісімова

Іга Свьонтек – Сію Ван – початок о 02:00

Мартін Дамм – Френсіс Тіафо

Grandstand

Сінья Краусс – Кароліна Мухова – початок о 18:00

Емма Наварро – Луа Буассон – догравання з рахунку 7:6, 4:2

Мая Хвалінська – Тейлор Таунсенд

Маттео Берреттіні – Стен Ваврінка

Фелікс Оже-Альяссім – Рінка Хіджіката – не раніше 00:00

Stadium 17

Цінь Вень Чжен – Крістіна Лютова – початок о 18:00

Алекс Мікельсен – Федеріко Чіна – догравання з рахунку 6:4, 1:1

Брендон Накашима – Себастьян Баєс

Слоан Стівенс – Клара Таусон – не раніше 21:00

Нуну Боргеш – Лернер Тін – не раніше 23:30

Court 5

Сара Бейлек – Крістіна Букса – початок о 18:00

Анна Блінкова – Анна Калінська

Лучано Дардері – Гаррі Венделкен

Якуб Меншик – Сінтаро Мочізукі

Court 6

Мананчая Савангкаев – Панна Удварді – початок о 18:00

Тьяго Агустін Тіранте – Адріан Маннаріно – догравання з рахунку 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 2:5

Юрій Родіонов – Джовані Мпечі Перрікар

Яннік Ханфманн – Алехандро Табіло

Елізабетта Коччаретто – Катеріна Сінякова

Court 7

Отто Віртанен – Андрій Рубльов – початок о 18:00

Александар Вукіч – Рей Сакамото – догравання з рахунку 4:6, 7:6, 4:6, 6:3, 3:4

Дарія Снігур – Діана Шнайдер

Александр Блокс – Томас Барріос Вера

Court 9

Тамара Зіданшек – Марія Тимофєєва – початок о 20:00

Вікторія Голубіч – Діан Паррі

Court 10

Ельза Жакемо – Маріє Боузкова – початок о 18:00

Маттео Арнальді – Джеймс Дакворт

Юлія Грабер – Сорана Кирстя

Мая Джойнт – Людмила Самсонова

Court 11

Валентен Вашеро – Александар Ковачевич – початок о 18:00

Себастьян Гожни – Рафаель Колліньйон – догравання з рахунку 3:6, 6:3, 3:4

Анук Куверманс – Кеті Макнеллі

Кеті Волинець – Лінда Носкова

Роман Андрес Бурручага – Карен Хачанов

Court 12

Харрієтт Дарт – Пейтон Стернс – початок о 18:00

Мартін Ланданусе – Джейком Фірнлі – догравання з рахунку 4:3

Дамір Джумхур – Хуберт Хуркач

Енн Лі – Антонія Ружич

Грігор Дімітров – Олексій Попирін

Court 13

Ліллі Таггер – Тамара Корпач – початок о 18:00

Кімберлі Біррелл – Петра Марчінко – догравання з рахунку 3:6, 6:6

Надя Подороска – Сімона Вальтерт

Цзюньчен Шан – Марко Трунгельїті

Кентен Алі – Факундо Діас Акоста

Court 15

Ангеліна Калініна – Хімено Сакацуме – початок о 18:00

Аої Іто – Оксана Селехметьєва

Далібор Сврчіна – Валентен Роє

Початок всіх матчів вказаний за київським часом.