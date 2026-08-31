Теніс сьогодні. Коли грають Ангеліна Калініна та Дарія Снігур? Розклад матчів US Open – 2026 на 31 серпня

В другий ігровий день останнього в сезоні Грендслему – US Open – 2026 – продовжаться матчі стартового кола як в чоловічому, так і в жіночому одиночному розрядах. Серед інших на корти в Нью-Йорку сьогодні вийдуть дві представниці України. Поєдинки першого раунду проведуть Ангеліна Калініна та Дарія Снігур. Втім, варто стежити і за іншими протистояннями, адже цікавих матчів у розкладі ігрового дня вистачає. Зокрема, у понеділок гратимуть Іга Свьонтек, Аріна Сабаленко, Бен Шелтон і Карлос Алькарас.
US Open – 2026
Нью-Йорк, США
Розклад 2-го ігрового дня, 31 серпня
Arthur Ashe Stadium
Аріна Сабаленко – Каміла Осоріо – початок о 18:30
Карлос Алькарас – Роман Сафіуллін
Бен Шелтон – Таллон Грікспор – початок о 02:00
Наомі Осака – Анастасія Захарова
Louis Armstrong Stadium
Стефанос Ціціпас – Артур Фіс – початок о 18:00
Ешлін Крюгер – Аманда Анісімова
Іга Свьонтек – Сію Ван – початок о 02:00
Мартін Дамм – Френсіс Тіафо
Grandstand
Сінья Краусс – Кароліна Мухова – початок о 18:00
Емма Наварро – Луа Буассон – догравання з рахунку 7:6, 4:2
Мая Хвалінська – Тейлор Таунсенд
Маттео Берреттіні – Стен Ваврінка
Фелікс Оже-Альяссім – Рінка Хіджіката – не раніше 00:00
Stadium 17
Цінь Вень Чжен – Крістіна Лютова – початок о 18:00
Алекс Мікельсен – Федеріко Чіна – догравання з рахунку 6:4, 1:1
Брендон Накашима – Себастьян Баєс
Слоан Стівенс – Клара Таусон – не раніше 21:00
Нуну Боргеш – Лернер Тін – не раніше 23:30
Court 5
Сара Бейлек – Крістіна Букса – початок о 18:00
Анна Блінкова – Анна Калінська
Лучано Дардері – Гаррі Венделкен
Якуб Меншик – Сінтаро Мочізукі
Court 6
Мананчая Савангкаев – Панна Удварді – початок о 18:00
Тьяго Агустін Тіранте – Адріан Маннаріно – догравання з рахунку 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 2:5
Юрій Родіонов – Джовані Мпечі Перрікар
Яннік Ханфманн – Алехандро Табіло
Елізабетта Коччаретто – Катеріна Сінякова
Court 7
Отто Віртанен – Андрій Рубльов – початок о 18:00
Александар Вукіч – Рей Сакамото – догравання з рахунку 4:6, 7:6, 4:6, 6:3, 3:4
Дарія Снігур – Діана Шнайдер
Александр Блокс – Томас Барріос Вера
Court 9
Тамара Зіданшек – Марія Тимофєєва – початок о 20:00
Вікторія Голубіч – Діан Паррі
Court 10
Ельза Жакемо – Маріє Боузкова – початок о 18:00
Маттео Арнальді – Джеймс Дакворт
Юлія Грабер – Сорана Кирстя
Мая Джойнт – Людмила Самсонова
Court 11
Валентен Вашеро – Александар Ковачевич – початок о 18:00
Себастьян Гожни – Рафаель Колліньйон – догравання з рахунку 3:6, 6:3, 3:4
Анук Куверманс – Кеті Макнеллі
Кеті Волинець – Лінда Носкова
Роман Андрес Бурручага – Карен Хачанов
Court 12
Харрієтт Дарт – Пейтон Стернс – початок о 18:00
Мартін Ланданусе – Джейком Фірнлі – догравання з рахунку 4:3
Дамір Джумхур – Хуберт Хуркач
Енн Лі – Антонія Ружич
Грігор Дімітров – Олексій Попирін
Court 13
Ліллі Таггер – Тамара Корпач – початок о 18:00
Кімберлі Біррелл – Петра Марчінко – догравання з рахунку 3:6, 6:6
Надя Подороска – Сімона Вальтерт
Цзюньчен Шан – Марко Трунгельїті
Кентен Алі – Факундо Діас Акоста
Court 15
Ангеліна Калініна – Хімено Сакацуме – початок о 18:00
Аої Іто – Оксана Селехметьєва
Далібор Сврчіна – Валентен Роє
Початок всіх матчів вказаний за київським часом.