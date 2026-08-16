Дала бій 25-й ракетці турніру. Ангеліна Калініна поступилась Еммі Наварро в Цинциннаті

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла подолати стадію другого кола великого турніру категорії WTA 1000 в Цинциннаті. В трьох партіях Ангеліна поступилась американській спортсменці Еммі Наварро, яка отримала на змаганнях 25-й номер посіву. Калініна змогла впевнено виграти стартову партію, але в напруженій боротьбі програла два наступних сети зустрічі. Протистояння тривало майже 2 години і 20 хвилин ігрового часу.

(25) Емма Наварро – Ангеліна Калініна – 3:6, 6:4, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: angie_kalinina

В цілому можна сказати, що ця поразка української тенісистки в матчі другого кола турніру в Цинциннаті була цілком очікуваною. Але приємно так, як програла цей матч Ангеліна Калініна. Попри всі передматчеві розклади саме Ангеліна змогла залишити за собою дебют зустрічі. І до того ж, Калініна продовжувала боротися навіть тоді, коли ініціатива почала переходити до рук суперниці.

Отже, стартовий сет Ангеліна провела на більш ніж пристойному рівні. В першому ж геймі на власній подачі Калініна впоралась із проблемою у вигляді подвійного брейк-поінту у суперниці, а надалі українська спортсменка повністю стабілізувала гру у власних геймах.

А з середини партії Калініна почала створювати Наварро проблеми на прийомі. Причому, не просто нав’язувати боротьбу, а й користуватися своїми шансами. Ангеліна оформила два брейки поспіль і виграла стартовий сет.

Наварро була змушена посилювати гру і витискати з себе максимум. Емма повела зі швидким брейком на самому початку другого сету, але Калініна не посипалась. В кількох геймах поспіль Ангеліна діставалась до брейк-поінтів, але американська спортсменка рятувалась. Проте в середині сету Калініна таки оформила зворотній брейк і вирівняла рахунок.

Проте, Наварро вже володіла ігровою ініціативою. В 9-му геймі партії Емма знову заробила брейковий м’яч і реалізувала його, а вже в наступному геймі не без проблем, але подала на перемогу в сеті і перевела поєдинок у вирішальний відрізок.

Його Калініна знову почала із програного гейму на власній подачі, але і цього разу Ангеліна в кількох геймах мала шанси на порятунок. На жаль, Наварро встояла, а наприкінці сету ще й зміцнила своє лідерство другим брейком. Після нього Еммі лишалось тільки подати на матч, що американська спортсменка і зробила.

В третьому колі змагань в Цинциннаті Емма Наварро зіграє проти своєї співвітчизниці Джессіки Пегули, яка отримала на турнірі 3-й номер посіву.