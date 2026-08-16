“Я почувався жахливо”. Новак Джокович завершує боротьбу в Цинциннаті після поразки в стартовому колі

Сербський тенісист Новак Джокович несподівано поступається вже на старті змагань категорії Мастерс в Цинциннаті, на яких він був посіяний під 3-м номером. В матчі стартового для себе другого кола Новак в трьох сетах поступився представнику Аргентини Тьяго Агустіну Тіранте (50-та ракетка світу). Джокович впевнено забрав стартовий сет, проте далі відчув серйозні проблеми зі здоров’ям і на їхньому тлі програв дві наступні партії. Зустріч тривала трохи більше 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.

Тьяго Агустін Тіранте – (3) Новак Джокович – 2:6, 6:4, 6:4

Джерело фото: офіційний сайт турніру, автор: Pam Smith/Wick Photography for Cincinnati Open

Напевно, немає ніякого сенсу описувати це протистояння з ігрової точки зору. Поки Джокович комфортно почувався на корті, він повністю перегравав суперника, найкращим доказом тому буде рахунок стартової партії. Але коли Новак відчув проблеми, у Тіранте з’явились шанси. І ними аргентинський тенісист скористався.

Але ж і Новак не припинив боротися. Так, він скоріше мучився на корті, але не знімався і сподівався на те, що зможе дотиснути, дочекатися спаду у Тьяго Агустіна. Ну або ж, йому самому стане легше. Не стало. Не допоміг медичний тайм-аут, який Джокович брав після напруженого гейму в середині другого сету. Не допомогли і спроби затягнути матч.

Причини поганого самопочуття Новак пояснив вже після матчу. Розмито і далеко не конкретно, але зі слів Джоковича та з його спроб продовжувати боротьбу, можемо зробити висновки про те, що проблема тимчасова і точно не має завадити сербському тенісисту виступити на US Open.

Новак Джокович: “Вітаю суперника. Це був, без сумнівів, дуже непростий матч для мене. Я почувався жахливо. Це трапляється не вперше і, думаю, не востаннє. Але це трапилось сьогодні. У мене є проблеми зі здоров’ям, із якими я стикаюсь протягом останніх кількох років. Це викликає багато труднощів, особливо в спекотну та вологу погоду”.

Тьяго Агустін Тіранте в третьому колі Мастерса в Цинциннаті зіграє проти іспанського спортсмена Мартіна Ландалусе.