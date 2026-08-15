Переграла володарку wild card на старті турніру. Олександра Олійникова перемагає в першому колі змагань в Цинциннаті

Українська тенісистка Олександра Олійникова здобула доволі впевнену перемогу на старті змагань категорії WTA 1000 в американському Цинциннаті. В першому колі турніру Олександра в двох партіях переграла представницю США володарку wild card Ельвіну Калієву (120-та ракетка світу). На перемогу в матчі Олійникова витратила трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

Олександра Олійникова – (WC) Ельвіна Калієва – 6:4, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: _drones4ua.org_

Насправді, початок зустрічі вийшов для Олійникової не таким вже й простим. Українська тенісистка першою зіткнулась із серйозними проблемами на власній подачі, але змогла врятуватися з трьох брейк-поінтів в одному геймі.

А вже в наступному Олійникова змогла вирватися вперед. Правда, ця перевага не стала вирішальною. В середині партії Олександра під нуль віддала свою подачу і все довелось починати, фактично, з початку. І все ж, у вирішальний момент Олійникова знову нав’язала боротьбу на прийомі і ще одним брейком поставила переможну крапку в сеті.

Друга партія за рахунком була вже геть безальтернативною, але початок цього відрізку зустрічі все-одно минув у напруженій боротьбі. Спочатку Олійникова з боями втримала власну подачу, а потім і брейк під нуль оформила, але Калієва одразу ж відігралась.

І тільки після цього Олександра повністю захопила ініціативу і спокійно довела зустріч до логічної перемоги. Ще два брейки у виконанні української тенісистки дозволили їй виграти сет із впевненим рахунком – 6:1.

В другому раунді змагань в Цинциннаті Олександра Олійникова зіграє проти 5-ї ракетки турніру нейтралки Мірри Андрєєвої.