Виграла українське дербі в Цинциннаті. Дарія Снігур виявилась сильнішою за Юлію Стародубцеву на старті турніру WTA 1000

Українська тенісистка Дарія Снігур виходить переможницею із дербі на старті змагань категорії WTA 1000 в Цинциннаті. В першому колі турніру Дарія в двох партіях переграла свою співвітчизницю Юлію Стародубцеву (78-ма ракетка світу). На перемогу в протистоянні Снігур витратила трохи більше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

Дарія Снігур – Юлія Стародубцева – 6:4, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: livesportpragueopen

Початок зустрічі минув у доволі рівній боротьбі, в якій в жодної із тенісисток не було особливих шансів на прийомі. Перший брейк-поінт в середині стартового сету заробила Снігур, але реалізувати цей м’яч Дарія не змогла.

А от розв’язка першої партії вийшла доволі драматичною. Снігур таки змогла відзначитися на прийомі, але в наступному геймі Дарія не змогла подати на перемогу в сеті. От тільки Стародубцева продовжила сипатися на подачі і дозволила суперниці оформити ще один брейк.

На початку другого сету Дарія знову вирвалась вперед у рахунку із брейком. Юлія могла відігратися моментально, але не використала рахунок 40:0 на прийомі. Стародубцева таки вирівняла ситуацію в середині партії, але одразу ж знову упустила власну подачу. З нервами, психами і нецензурною лексикою на корті, що, звісно, це дербі точно не прикрасило. Ну а Дарія спокійно і методично довела партію і увесь матч до перемоги.

В другому раунді змагань в Цинциннаті Дарія Снігур зіграє проти 20-ї ракетки турніру Медісон Кіз із США.