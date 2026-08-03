Теніс сьогодні. Коли грають Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева в Торонто. Розклад матчів на 3 серпня

Сьогодні починаємо максимально уважно стежити за змаганнями категорії WTA 1000, які відбуваються в канадському Торонто. Адже саме в понеділок виходять на старт одразу три українські тенісистки – Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Крім цього, прихильники тенісу мають стежити і за Мастерсом в Монреалі, де продовжаться зустрічі стартового кола. Хоч сіяні спортсмени ще не виходять на корти, але цікавих матчів вистачає. Ну і, звісно, чекаємо на фінальні поєдинки у Вашингтоні, які мали відбутися ще вчора, але не були зіграні через дощ.

Розклад матчів на 3 серпня 2026

Mubadala DC Open, ATP 500, WTA 500

Вашингтон, США

Stadium

Джессіка Пегула – Александра Еала – догравання з рахунку 6:4, 1:2, початок о 19:00

Тейлор Фріц – Рафаель Ходар – не раніше 20:00

National Bank Open presented by Rogers 2026, WTA 1000

Торонто, Канада

Centre Court

Кеті Бултер – Кайла Кросс – початок о 19:30

Зейнеп Сонмез – Ребекка Маріно

Сінь Ю Ван – Дарія Касаткіна

Grandstand Court

Кароліна Плішкова – Олександра Олійникова – початок о 18:00

Маккартні Кесслер – Каденс Брейс

Карол Чжао – Магда Лінетт

Єва Лис – Панна Удварді

Слоан Стівенс – Солана Сьєрра

Court 1

Поліна Кудерметова – Аліна Корнєєва – початок о 18:00

Талія Гібсон – Елізабетта Коччаретто

Юлія Путінцева – Шуай Чжан

Лаура Самсонова – Дженіс Тжен

Тереза Валентова – Тейлор Таунсенд

Court 4

Кайла Дей – Діан Паррі – початок о 18:00

Пейтон Стернс – Єлєна-Габріела Русе

Юлія Стародубцева – Мая Джойнт

Кеті Макнеллі – Татьяна Марія

Court 3

Анна Бондар – Ангеліна Калініна – початок о 18:00

Ребекка Шрамкова – Анна Блінкова

Вікторія Хіменес-Касінцева – Аліша Паркс

Тамара Корпач – Рената Сарасуа

National Bank Open presented by Rogers, ATP 1000

Монреаль, Канада

Centre Court

Алексіс Галарно – Віт Копржіва – початок о 18:00

Александр Ковачевич – Нуну Боргеш – догравання з рахунку 7:6, 2:6

Габріель Діалло – Кіріан Жаке – не раніше 20:00

Теренс Атман – Джек Дрейпер

Каміл Майхжак – Гаель Монфіс – початок о 02:00

Мартін Дамм – Стефанос Ціціпас

Rogers Court

Маттео Берреттіні – Маріано Навоне – початок о 18:00

Шо Сімабукуро – Марін Чілич

Каміло Уго Карабельї – Кемерон Норрі

Даніель Меріда Агілар – Ліам Драксль – не раніше 01:00

Пабло Карреньо-Буста – Валентен Роє

Court 5

Ніколас Мехія – Мартін Ландалусе – початок о 18:00

Майкл Чжен – Міомір Кецманович – догравання з рахунку 4:6, 6:4

Мартон Фучович – Корентен Муте

Хуберт Хуркач – Маркос Гірон

Джовані Мпечі Перрікар – Ботік Ван Де Зандсхулп

Лоренцо Сонего – Таллон Грікспор

Court 9

Джеймс Дакворт – Крістофер О’Коннелл – початок о 18:00

Бенжамен Бонзі – Яннік Ханфманн

Алекс Мікельсен – Ян-Леннар Штруфф

Адам Волтон – Дженсон Бруксбі

Хуан-Мануель Черундоло – Хамад Меджедович

Court 2

Люка Ван Аш – Тітуан Дроге – початок о 18:00

Александар Вукич – Даніель Альтмаєр

Джейкоб Фірнлі – Адріан Маннаріно

Себастьян Баес – Маттія Беллуччі

Сінтаро Мочізукі – Фабіан Марожан

Початок матчів вказаний за київським часом