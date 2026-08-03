Теніс сьогодні. Коли грають Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева в Торонто. Розклад матчів на 3 серпня

Сьогодні починаємо максимально уважно стежити за змаганнями категорії WTA 1000, які відбуваються в канадському Торонто. Адже саме в понеділок виходять на старт одразу три українські тенісистки – Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Крім цього, прихильники тенісу мають стежити і за Мастерсом в Монреалі, де продовжаться зустрічі стартового кола. Хоч сіяні спортсмени ще не виходять на корти, але цікавих матчів вистачає. Ну і, звісно, чекаємо на фінальні поєдинки у Вашингтоні, які мали відбутися ще вчора, але не були зіграні через дощ.
Розклад матчів на 3 серпня 2026
Mubadala DC Open, ATP 500, WTA 500
Вашингтон, США
Stadium
Джессіка Пегула – Александра Еала – догравання з рахунку 6:4, 1:2, початок о 19:00
Тейлор Фріц – Рафаель Ходар – не раніше 20:00
National Bank Open presented by Rogers 2026, WTA 1000
Торонто, Канада
Centre Court
Кеті Бултер – Кайла Кросс – початок о 19:30
Зейнеп Сонмез – Ребекка Маріно
Сінь Ю Ван – Дарія Касаткіна
Grandstand Court
Кароліна Плішкова – Олександра Олійникова – початок о 18:00
Маккартні Кесслер – Каденс Брейс
Карол Чжао – Магда Лінетт
Єва Лис – Панна Удварді
Слоан Стівенс – Солана Сьєрра
Court 1
Поліна Кудерметова – Аліна Корнєєва – початок о 18:00
Талія Гібсон – Елізабетта Коччаретто
Юлія Путінцева – Шуай Чжан
Лаура Самсонова – Дженіс Тжен
Тереза Валентова – Тейлор Таунсенд
Court 4
Кайла Дей – Діан Паррі – початок о 18:00
Пейтон Стернс – Єлєна-Габріела Русе
Юлія Стародубцева – Мая Джойнт
Кеті Макнеллі – Татьяна Марія
Court 3
Анна Бондар – Ангеліна Калініна – початок о 18:00
Ребекка Шрамкова – Анна Блінкова
Вікторія Хіменес-Касінцева – Аліша Паркс
Тамара Корпач – Рената Сарасуа
National Bank Open presented by Rogers, ATP 1000
Монреаль, Канада
Centre Court
Алексіс Галарно – Віт Копржіва – початок о 18:00
Александр Ковачевич – Нуну Боргеш – догравання з рахунку 7:6, 2:6
Габріель Діалло – Кіріан Жаке – не раніше 20:00
Теренс Атман – Джек Дрейпер
Каміл Майхжак – Гаель Монфіс – початок о 02:00
Мартін Дамм – Стефанос Ціціпас
Rogers Court
Маттео Берреттіні – Маріано Навоне – початок о 18:00
Шо Сімабукуро – Марін Чілич
Каміло Уго Карабельї – Кемерон Норрі
Даніель Меріда Агілар – Ліам Драксль – не раніше 01:00
Пабло Карреньо-Буста – Валентен Роє
Court 5
Ніколас Мехія – Мартін Ландалусе – початок о 18:00
Майкл Чжен – Міомір Кецманович – догравання з рахунку 4:6, 6:4
Мартон Фучович – Корентен Муте
Хуберт Хуркач – Маркос Гірон
Джовані Мпечі Перрікар – Ботік Ван Де Зандсхулп
Лоренцо Сонего – Таллон Грікспор
Court 9
Джеймс Дакворт – Крістофер О’Коннелл – початок о 18:00
Бенжамен Бонзі – Яннік Ханфманн
Алекс Мікельсен – Ян-Леннар Штруфф
Адам Волтон – Дженсон Бруксбі
Хуан-Мануель Черундоло – Хамад Меджедович
Court 2
Люка Ван Аш – Тітуан Дроге – початок о 18:00
Александар Вукич – Даніель Альтмаєр
Джейкоб Фірнлі – Адріан Маннаріно
Себастьян Баес – Маттія Беллуччі
Сінтаро Мочізукі – Фабіан Марожан
Початок матчів вказаний за київським часом