Вольова перемога на старті. Ангеліна Калініна успішно стартувала на тисячнику в Цинциннаті

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобуває непросту перемогу на старті змагань категорії WTA 1000 в американському Цинциннаті. В матчі першого кола Ангеліна в трьох партіях здолала володарку wild card від організаторів чеську спортсменку Дарію Відманову (92-га ракетка світу). Калініна була на межі поразки, коли поступалась із брейком в другому сеті, проте змогла влаштувати справжній камбек. На перемогу в протистоянні Ангеліна Калініна витратила 2 години і 25 хвилин ігрового часу.

Ангеліна Калініна – (WC) Дарія Відманова – 4:6, 6:4, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: angie_kalinina

В стартовому сеті зустрічі Калініна цілком могла розраховувати на перемогу. Українська тенісистка в самому дебюті матчу повела одразу з двома брейками – 4:1, але дозволила суперниці здійснити вражаючий ривок. Ангеліна раптово зупинилась і більше в першій партії не взяла жодного гейму. Відманова оформила 3 брейки, забрала 5 геймів поспіль і святкувала перемогу в стартовому відрізку зустрічі.

Початок другого сету наштовхував на дуже неприємні думки і спогади про невдалий старт українських спортсменок в Торонто, звісно, за виключенням Марти Костюк і Еліни Світоліної. Калініна відпустила Відманову у відрив і поступалась із брейком спочатку 1:3, а потім і 2:4.

Але саме з цього рахунку Ангеліна почала камбек. Спочатку за допомогою двох брейків Калініна перевела зустріч у вирішальну партію, а в ній вже доволі впевнено дотиснула суперницю.

В другому раунді змагань в Цинциннаті Ангеліна Калініна зіграє проти 25-ї ракетки турніру американки Ними Наварро.