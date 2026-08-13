Американське дербі в фіналі канадського Мастерса. Бен Шелтон та Брендон Накашима розіграють титул в Монреалі

Два американських тенісисти пробились в титульний матч змагань категорії ATP Мастерс в канадському Торонто. Брендон Накашима на стадії 1/2 фіналу доволі несподівано переграв представника Іспанії Рафаеля Ходара, який, здавалося б, набрав вражаючий хід на американській серії турнірів. А діючий чемпіон Мастерса в Канаді Бен Шелтон достатньо легко виграв дербі у свого співвітчизника Лернера Тіна.

(28) Брендон Накашима – (20) Рафаель Ходар – 7:6(3), 6:4

(5) Бен Шелтон – (12) Лернер Тін – 6:2, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: Omnium Banque Nationale

Бен Шелтон намагатиметься захистити свій минулорічний титул в Канаді. А от Брендон Накашима вперше зіграє в титульному матчі Мастерса. До поточного турніру в Монреалі в активі американця не було навіть жодного чвертьфіналу змагань категорії ATP 1000.

Між собою американські спортсмени провели вже 5 матчів. В усіх перемоги здобував саме Шелтон. В чотирьох перших протистояннях Бен не віддав Накашимі жодного сету.

І тільки в останньому протистоянні Брендон взяв свій перший сет в протистояннях з Шелтоном. І, до речі, той матч відбувся саме на канадському Мастерсі рік тому. Тоді в третьому колі Бен здобув перемогу тільки на тай-брейці вирішального сету.