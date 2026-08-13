Теніс сьогодні. Фінали в Монреалі і Торонто. Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна стартують в Цинциннаті. Розклад матчів на 13 серпня

Сьогодні всім прихильникам тенісу доведеться перемикати свою увагу не тільки між чоловічим та жіночим фіналами на змаганнях ATP Мастерс та WTA 1000 в Канаді, а й переноситися у Цинциннаті, де розпочинаються матчі основних сіток наступного комбінованого турніру. І хоч на цих змаганнях сьогодні відбуватимуться лише протистояння стартового раунду, стежити за ними ми будемо максимально уважно, оскільки боротьбу на турнірі розпочинають одразу дві українські тенісистки – Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
Розклад матчів на 13 серпня 2026
National Bank Open presented by Rogers 2026, WTA 1000
Торонто, Канада
Centre Court
Катеріна Сінякова / Шуай Чжан – Сара Еррані / Ніколь Меліхар – початок о 22:30
Іга Свьонтек – Єлєна Рибакіна – початок о 01:00
National Bank Open presented by Rogers, ATP 1000
Монреаль, Канада
Centre Court
Орланду Луж / Рафаель Матуш – Марсело Аревало / Мате Павіч – початок о 00:30
Бен Шелтон – Брендон Накашима – початок о 03:00
Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000
Цинциннаті, США
P&G Center Court
Мартін Ландалусе – Джек Дрейпер – початок о 18:00
Ешлін Крюгер – Луа Буассон
Діан Паррі – Кетрін Доулхайд
Рінка Хіджіката – Гаель Монфіс – не раніше 02:00
Кеті Макнеллі – Маккартні Кесслер
Grandstand Court
Дарія Касаткіна – Зейнеп Сонмез – початок о 18:00
Кемерон Норрі – Діно Пріжмич
Денис Шаповалов – Адріан Манніріно
Кеті Бултер – Кеті Волинець – не раніше 02:00
Закері Швайда – Маттіа Белуччі
Tony Trabert Stadium 3
Тейлор Таунсенд – Каміла Осоріо – початок о 18:00
Антонія Ружич – Магдалена Френх
Тьяго Агустін Тіранте – Ян Хойнскі
Мартон Фучович – Теренс Атман
Champion’s Court
Ангеліна Калініна – Дарія Відманова – початок о 18:00
Енріке Роша – Ніколас Мехія – кваліфікація
Крістіна Букса – Панна Удварді
Court 10
Сімона Вальтерт – Петра Марчінко – початок о 18:00
Єлєна-Габріела Русе – Магда Лінетт
Татьяна Марія – Даяна Ястремська – не раніше 21:30
Маріано Навоне – Рафаель Колліньйон
Court 4
Камілла Рахімова – Кімберлі Біррелл
Александар Вукіч – Марк Лаял – кваліфікація
Роман Бурручага – Ян-Леннар Штруфф
Court 7
Ханне Вандевінкел – Ребекка Шрамкова – кваліфікація – початок о 18:00
Емільяна Аранго – Надя Подороска – кваліфікація
Каміло Уго Карабельї – Міомір Кецманович
Court 8
Сію Ван – Поліна Кудерметова – кваліфікація, початок о 19:30
Початок всіх матчів вказаний за київським часом