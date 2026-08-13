Теніс сьогодні. Фінали в Монреалі і Торонто. Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна стартують в Цинциннаті. Розклад матчів на 13 серпня

Сьогодні всім прихильникам тенісу доведеться перемикати свою увагу не тільки між чоловічим та жіночим фіналами на змаганнях ATP Мастерс та WTA 1000 в Канаді, а й переноситися у Цинциннаті, де розпочинаються матчі основних сіток наступного комбінованого турніру. І хоч на цих змаганнях сьогодні відбуватимуться лише протистояння стартового раунду, стежити за ними ми будемо максимально уважно, оскільки боротьбу на турнірі розпочинають одразу дві українські тенісистки – Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Розклад матчів на 13 серпня 2026

National Bank Open presented by Rogers 2026, WTA 1000

Торонто, Канада

Centre Court

Катеріна Сінякова / Шуай Чжан – Сара Еррані / Ніколь Меліхар – початок о 22:30

Іга Свьонтек – Єлєна Рибакіна – початок о 01:00

National Bank Open presented by Rogers, ATP 1000

Монреаль, Канада

Centre Court

Орланду Луж / Рафаель Матуш – Марсело Аревало / Мате Павіч – початок о 00:30

Бен Шелтон – Брендон Накашима – початок о 03:00

Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000

Цинциннаті, США

P&G Center Court

Мартін Ландалусе – Джек Дрейпер – початок о 18:00

Ешлін Крюгер – Луа Буассон

Діан Паррі – Кетрін Доулхайд

Рінка Хіджіката – Гаель Монфіс – не раніше 02:00

Кеті Макнеллі – Маккартні Кесслер

Grandstand Court

Дарія Касаткіна – Зейнеп Сонмез – початок о 18:00

Кемерон Норрі – Діно Пріжмич

Денис Шаповалов – Адріан Манніріно

Кеті Бултер – Кеті Волинець – не раніше 02:00

Закері Швайда – Маттіа Белуччі

Tony Trabert Stadium 3

Тейлор Таунсенд – Каміла Осоріо – початок о 18:00

Антонія Ружич – Магдалена Френх

Тьяго Агустін Тіранте – Ян Хойнскі

Мартон Фучович – Теренс Атман

Champion’s Court

Ангеліна Калініна – Дарія Відманова – початок о 18:00

Енріке Роша – Ніколас Мехія – кваліфікація

Крістіна Букса – Панна Удварді

Court 10

Сімона Вальтерт – Петра Марчінко – початок о 18:00

Єлєна-Габріела Русе – Магда Лінетт

Татьяна Марія – Даяна Ястремська – не раніше 21:30

Маріано Навоне – Рафаель Колліньйон

Court 4

Камілла Рахімова – Кімберлі Біррелл

Александар Вукіч – Марк Лаял – кваліфікація

Роман Бурручага – Ян-Леннар Штруфф

Court 7

Ханне Вандевінкел – Ребекка Шрамкова – кваліфікація – початок о 18:00

Емільяна Аранго – Надя Подороска – кваліфікація

Каміло Уго Карабельї – Міомір Кецманович

Court 8

Сію Ван – Поліна Кудерметова – кваліфікація, початок о 19:30

Початок всіх матчів вказаний за київським часом



