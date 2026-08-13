Знову більше трьох годин на перемогу. Катаріна Завацька виходить в чвертьфінал 75-тисячника в Сербії

Українська тенісистка Катаріна Завацька стає чвертьфіналісткою змагань категорії WTT W75 в сербському місті Куршумлійська Баня. На стадії другого кола Катаріна здобула ще одну вольову і вкрай непросту перемогу. Цього разу Завацька більш ніж за три години здолала представницю Хорватії Лею Бошкович (324-та ракетка світу). Катаріна змогла здійснити вражаючий камбек з рахунку 1:5 у вирішальному сеті.

(6) Катаріна Завацька – Леа Бошкович – 4:6, 6:4, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: axionopen

Наскільки ж важким та енерговитратним для української тенісистки вийшов матч другого кола змагань в Сербії. І це при тому, до в стартовому раунді Катаріна Завацька витратила на перемогу навіть трохи більше трьох із половиною годин ігрового часу. Сьогодні Катаріна впоралась швидше – “лише” трохи більше трьох годин. Але який же камбек здійснила Завацька!

До нього дійдемо трохи згодом. Спочатку поговоримо про дебют зустрічі, який вдалим для Катаріни точно не назвеш. Завацька програла два стартових гейми на власній подачі та отримала рахунок – 0:4. Але навіть за такої ситуації українська спортсменка продовжила боротьбу і відігралась – 4:4!

Правда, кінцівку сету Катаріна знову провалила. Завацька під нуль віддала власний гейм, ну а Бошкович цього разу до переваги в рахунку поставилась відповідально і з першої ж спроби подала на стартовий сет.

Друга партія вийшла не менш драматичною, тільки тепер втримувати свою перевагу не виходило у Катаріни. Після обміну брейками в дебюті партії Завацька захопила ініціативу, повела в рахунку із геймом на прийомі в активі, але знову програла надзвичайно важливий гейм – Катаріна не змогла подати на сет. Правда, Бошкович одразу ж упустила свій гейм, що і дозволило українській спортсменці перевести матч у вирішальну партію.

І от в ній трапилось те, чого навіть в жіночому тенісі не побачиш кожного дня. Леа впевнено лідирувала в рахунку, вела 5:1 із двома брейками, проте Катаріна показала справжній характер і здійснила камбек. Двічі Завацька не дала суперниці подати на перемогу, ну а вирішальний третій поспіль брейк за рахунку 6:5 українська спортсменка оформила під нуль.

В 1/4 фіналу змагань в Сербії Катаріна Завацька зіграє проти болгарської спортсменки Росіци Денчевої. Нагадаємо, що саме на цьому 75-тисячнику Катаріна Завацька повертається в гру після травми, отриманої ще в кваліфікації Ролан Гаррос.