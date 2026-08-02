Переграв минулорічного чемпіона та оформив дебютний титул. Артюр Жеа стає тріумфатором змагань в Лос-Кабосі

Французький тенісист Артур Жеа стає переможцем турніру категорії ATP 250 в мексиканському Лос-Кабосі. В титульному матчі змагань Артюр в двох партіях переграв 8-го номера посіву минулорічного чемпіона змагань Дениса Шаповалова із Канади. На перемогу в фінальному протистоянні Артюр Жеа витратив півтори години ігрового часу.

Артюр Жеа – (8) Денис Шаповалов – 6:3, 6:4

Джерело фото: офіційний сайт турніру

Для Артура Жеа титул в Лос-Кабосі стає дебютним в кар’єрі. Французький тенісист зіграв у своєму першому фіналі на рівні ATP.