Переможець канадського Мастерса поступається на старті змагань в Цинциннаті. Бен Шелтон сенсаційно програв кваліфаєру

Американський тенісист Бен Шелтон, який днями успішно захистив свій трофей на канадському Мастерсі, несподівано завершує боротьбу на наступному турнірі категорії ATP 1000 вже після стартового раунду. В двох партіях Шелтон, який в Цинциннаті отримав 8-й номер посіву, поступився представнику Португалії кваліфаєру Жайме Фарії (78-ма ракетка світу). Зустріч тривала 1 годину і 50 хвилин ігрового часу.
(Q) Жайме Фарія – (8) Бен Шелтон – 6:4, 6:4
Джерело фото: x.com, користувач: Omnium Banque Nationale
В стартовому сеті Шелтон доволі швидко упустив власну подачу, проте мав чимало нагод для того, аби відігратися і повернути рівновагу в рахунку. В трьох поспіль геймах на прийомі Бен заробляв по 2 брейк-поінти, але кожного разу Фарії вдавалось відігратися і втримати свою подачу.
Серйозні проблеми виникли у Шелтона ближче до завершення сету, коли у американця знову підвисла подача. Той гейм Бен захистив з потрійного сет-болу у суперника. Бойовим вийшов гейм, в якому Жайме подавав на перемогу в першій партії, але і в цьому випадку португальський тенісист продемонстрував дива витримки та стійкості. Фарія відіграв ще 3 брейк-поінти і завершив сет на свою користь.
Шелтон, здавалося б, знайшов можливість підсилити гру. Як мінімум, на самому початку другої партії вже сам американець вирвався вперед із брейком. Але за рахунку 4:1 Бена остаточно полишили сили (титул в Монреалі, переліт і все це за кілька днів точно вимотали 8-го номера посіву). Фарія два рази відзначився на прийомі, виграв 5 геймів поспіль і оформив сенсаційну перемогу.
В третьому колі Мастерса в Цинциннаті Жайме Фарія зіграє проти австралійського тенісиста Адама Волтона.