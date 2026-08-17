Відіграла 7 матч-болів і завершила поєдинок із баранкою для суперниці. Еліна Світоліна валідольно стартує в Цинциннаті

Українська тенісистка Еліна Світоліна починає виступи на черговому турнірі категорії WTA 1000 в американському Цинциннаті із неймовірно вольової перемоги. В стартовому для себе матчі другого кола Еліна в трьох партіях здолала представницю Чехії Терезу Валентову (64-та ракетка світу). Наприкінці другого сету Світоліна ліквідувала 7 матч-поінтів у суперниці, а у вирішальному сеті українська тенісистка вже відвісила Валентовій повноцінну “баранку”. На перемогу в матчі Еліна Світоліна витратила 2 години і 20 хвилин ігрового часу.

(8) Еліна Світоліна – Тереза Валентова – 3:6, 7:6(5), 6:0

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

Скільки ж емоцій викликав цей стартовий поєдинок Еліни Світоліної в Цинциннаті. Від розчарування і розпачу до справжньої ейфорії. Від переживань за здоров’я Еліни, коли вона була змушена брати медичний тайм-аут, до захвату від того камбеку, який українська тенісистка здійснила в другій партії поєдинку.

Світоліна почала зустріч у доволі комфортному для себе ритмі і швидко повела із брейком, вигравши вже стартовий гейм на прийомі. Але Валентова не знітилась і моментально це відставання відіграла. І десь із середини сету Еліна зіткнулась з ігровими і, як виявилось трохи згодом, і фізичними проблемами.

Тереза без будь-якої поваги до статусу суперниці цим спадом в грі Світоліної скористалась на повну. Чеська спортсменка змогла оформити ще два брейки і впевнено завершити стартовий сет на свою користь.

На початку другої партії ситуація повторилась – Еліна знову не змогла підтвердити швидкий брейк власною виграною подачею. Ну а після кількох геймів в цьому відрізку матчу Світоліна звернулась до фізіо через проблеми із гомілкостопом.

Пауза, ніби, пішла на користь українській тенісистці, але в середині сету Світоліна знову не захистила брейк – Еліна повела 4:3 з геймом на прийомі в активі, але Валентова, яка свою подачу упустила під нуль, одразу ж оформила зворотній брейк. Ну а далі почалась драма.

Наприкінці сету Світоліна відверто мучилась із власною подачею. Але упускати її українська спортсменка просто відмовлялась. За рахунку 4:5 Еліна відіграла 5 матч-болів у Терези і захистила гейм. За рахунку 5:6 було ліквідовано ще 2 матч-поінт у суперниці.

Здавалось, ці героїчні порятунки мають окриляти, але і тай-брейк Світоліна почала не найкращим чином – 2:5 із перевагою суперниці із двома міні-брейками. Ще не матч-боли, але теж критично. Але саме з цього рахунку Еліна почала фантастичний порятунок.

Спочатку українська тенісистка взяла 5 розіграшів поспіль на тай-брейці і перевела матч у вирішальну партію. Ну а в ній Еліна не лишила Валентовій жодних шансів – чеська тенісистка була відверто деморалізована тою кількістю шансів, які вона упустила в другому сеті, ну а Світоліна виключно додавала. 6:0 у третьому сеті – заслужений і закономірний рахунок.

В третьому колі змагань в Цинциннаті Еліна Світоліна зіграє проти китайської тенісистки Сію Ван, яка у своєму матчі другого кола здолала Лейлу Фернандес із Канади.