Теніс сьогодні. Поєдинки Свьонтек, Рибакіної, Пегули та Звєрєва. Коли грає Марта Костюк? Розклад матчів змагань в Цинциннаті на 17 серпня

У понеділок на кортах Цинциннаті продовжаться комбіновані змагання категорії ATP Мастерс у чоловіків та WTA 1000 у жінок. Еліна Світоліна та Марта Костюк отримали день відпочинку в одиночному розряді, проте нам буде за кого вболівати. Сьогодні вночі Марта проведе надзвичайно цікавий поєдинок в парному розряді, в якому разом із американкою Пейтон Стернс протистоятиме легендам світового тенісу сестрам Вільямс.
Розклад матчів на 17 серпня 2026
Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000
Цинциннаті, США
P&G Center Court
Іга Свьонтек – Марія Саккарі – початок о 18:00
Магдалена Френх – Єлєна Рибакіна
Рафаель Ходар – Алехандро Табіло
Александр Звєрєв – Теренс Атман – початок о 02:00
Александра Еала – Аманда Анісімова
Grandstand Court
Александр Блокс – Флавіо Коболлі – початок о 18:00
Артур Фері – Алекс Де Мінор
Емма Наварро – Джессіка Пегула
Марта Костюк / Пейтон Стернс – Вінус Вільямс / Серена Вільямс – початок о 02:00
Томмі Пол – Адольфо Даніель Вальєхо
Tony Trabert Stadium 3
Діан Паррі – Луа Буассон – початок о 18:00
Діана Шнайдер – Мая Хвалінська
Рінка Хіджіката – Якуб Меншик
Їржі Легечка – Артур Фіс
Champion’s Court
Тьяго Агустін Тіранте – Мартін Ландалусе – початок о 18:00
Сорана Кирстя – Анна Калінська
Лінда Носкова – Клара Таусон
Мірра Андрєєва / Сорана Кирстя – Сара Еррані / Лейла Фернандес
Court 10
Маттео Арнальді / Лоренцо Музетті – Лучано Дардері / Томас Мартін Етчеверрі – початок о 18:00
Сімоне Болеллі / Андреа Вавассорі – Артур Рендеркнек / Валентен Вашеро
Іва Йович / Кеті Макнеллі – К’януй Тан / Їфань Сюй
Ігнасіо Бусе / Флавіо Коболлі – Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль
Court 4
Гвідо Андреоссі / Мануель Гінар – Роберт Гелловей / Еван Кінг – початок о 18:00
Карен Хачанов / Андрєй Рубльов – Марсело Аревало / Мате Павіч
Остін Крайчек / Нікола Мектіч – Роберт Кеш / Брендон Накашима
Лукас Мідлер / Марк Полманс – TBD
Якоб Шнайттер / Марк Вальнер – Кевін Кравіц / Тім Пюц
Court 7
Крістіна Букса / Ніколь Меліхар – Габріела Дабровскі / Барбора Крейчикова – початок о 18:00
Катаржина Пітер / Дженіс Тжен – Сінью Дзян / Шуай Чжан
Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – Дарія Юрак Шрайбер / Фан Сьєн Ву
Початок матчів вказаний за київським часом