Теніс сьогодні. Поєдинки Свьонтек, Рибакіної, Пегули та Звєрєва. Коли грає Марта Костюк? Розклад матчів змагань в Цинциннаті на 17 серпня

У понеділок на кортах Цинциннаті продовжаться комбіновані змагання категорії ATP Мастерс у чоловіків та WTA 1000 у жінок. Еліна Світоліна та Марта Костюк отримали день відпочинку в одиночному розряді, проте нам буде за кого вболівати. Сьогодні вночі Марта проведе надзвичайно цікавий поєдинок в парному розряді, в якому разом із американкою Пейтон Стернс протистоятиме легендам світового тенісу сестрам Вільямс.

Розклад матчів на 17 серпня 2026

Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000

Цинциннаті, США

P&G Center Court

Іга Свьонтек – Марія Саккарі – початок о 18:00

Магдалена Френх – Єлєна Рибакіна

Рафаель Ходар – Алехандро Табіло

Александр Звєрєв – Теренс Атман – початок о 02:00

Александра Еала – Аманда Анісімова

Grandstand Court

Александр Блокс – Флавіо Коболлі – початок о 18:00

Артур Фері – Алекс Де Мінор

Емма Наварро – Джессіка Пегула

Марта Костюк / Пейтон Стернс – Вінус Вільямс / Серена Вільямс – початок о 02:00

Томмі Пол – Адольфо Даніель Вальєхо

Tony Trabert Stadium 3

Діан Паррі – Луа Буассон – початок о 18:00

Діана Шнайдер – Мая Хвалінська

Рінка Хіджіката – Якуб Меншик

Їржі Легечка – Артур Фіс

Champion’s Court

Тьяго Агустін Тіранте – Мартін Ландалусе – початок о 18:00

Сорана Кирстя – Анна Калінська

Лінда Носкова – Клара Таусон

Мірра Андрєєва / Сорана Кирстя – Сара Еррані / Лейла Фернандес

Court 10

Маттео Арнальді / Лоренцо Музетті – Лучано Дардері / Томас Мартін Етчеверрі – початок о 18:00

Сімоне Болеллі / Андреа Вавассорі – Артур Рендеркнек / Валентен Вашеро

Іва Йович / Кеті Макнеллі – К’януй Тан / Їфань Сюй

Ігнасіо Бусе / Флавіо Коболлі – Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль

Court 4

Гвідо Андреоссі / Мануель Гінар – Роберт Гелловей / Еван Кінг – початок о 18:00

Карен Хачанов / Андрєй Рубльов – Марсело Аревало / Мате Павіч

Остін Крайчек / Нікола Мектіч – Роберт Кеш / Брендон Накашима

Лукас Мідлер / Марк Полманс – TBD

Якоб Шнайттер / Марк Вальнер – Кевін Кравіц / Тім Пюц

Court 7

Крістіна Букса / Ніколь Меліхар – Габріела Дабровскі / Барбора Крейчикова – початок о 18:00

Катаржина Пітер / Дженіс Тжен – Сінью Дзян / Шуай Чжан

Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – Дарія Юрак Шрайбер / Фан Сьєн Ву

Початок матчів вказаний за київським часом