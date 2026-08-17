Здолала і себе, і суперницю. Марта Костюк із важкої перемоги починає виступи в Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк, яка на змаганнях категорії WTA 1000 в американському Цинциннаті отримала 10-й номер посіву, у драматичній боротьбі виграє свій стартовий матч другого кола. В трьох партіях Марта переграла місцеву спортсменку Софію Кенін (115-та ракетка світу), яка потрапила до основної сітки тисячника завдяки wild card від організаторів турніру. На вольову перемогу в протистоянні Марта Костюк витратила трохи більше 2 годин і 20 хвилин ігрового часу.

(10) Марта Костюк – (WC) Софія Кенін – 4:6, 6:3, 7:5

Джерело фото: x.com, користувач: Cincinnati Open

Стартовий сет минув у спробах Марти Костюк знайти подачу. Можна було б жартувати про те, що українська тенісистка просто забула взяти її із собою на корт, але в цей момент було відверто не до жартів. З першого м’яча Марта вигравала вражаючу кількість розіграшів – більше 80%. Але проблема була в тому, що та сама перша подача проходила навіть менше ніж в половині випадків. А з другою Кенін спокійно справлялась і навіть захоплювала ініціативу в розіграшах.

Навіть трохи дивно, що з такою подачею Марта не розсипалась. Костюк відігралась із подвійного брейк-поінту на самому початку матчу, ліквідувала брейковий м’яч ближче до завершення сету, але це вже було не так важливо – на той момент українська тенісистка вже поступалась із брейком. А шансів відігратися Софія суперниці не давала ніяких. Може подача Кенін і не била рекорди по швидкості, зате працювала максимально стабільно.

В другому сеті ситуація почала зовсім потроху покращуватися, але на початку партії Костюк знову довелось рятуватися із брейк-поінтів. Складний гейм Марта захистила і в середині партії. А одразу після чергового порятунку Костюк несподівано нав’язала Кенін боротьбу на прийомі, заробила перший в матчі брейковий м’яч, реалізувала його і… І феноменально відпрацювала подачу на сет, вигравши її під нуль. Вперше в зустрічі до гейму у виконанні Марти не було жодних питань.

Але якщо хтось сподівався на повноцінний перелом в матчі, то був розчарований на початку вирішального сету. Кенін знову повела із брейком – 3:0. Костюк відігралась і навіть сама отримала перевагу із геймом на прийомі в активі. Українська тенісистка вийшла подавати на перемогу, заробила матч-бол і відпустила суперницю – Софія в останній момент оформила зворотній брейк.

Та, на щастя, Костюк не стала доводити протистояння до тай-брейку вирішального сету. В 11-му геймі Марта ще раз відзначилась на прийомі, а в 12-му таки подала на матч. Неймовірно важка перемога і дуже багато приводів для роздумів всією командою.

В третьому колі Марта Костюк зіграє проти ще однієї зіркової в минулому американки Слоан Стівенс. Але ця зірковість, звісно, тьмяніє перед суперницями Марти в парному розряді. В дуеті із Пейтон Стернс Костюк на старті змагань зіграє проти сестер Вільямс.