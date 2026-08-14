Повторив досягнення легендарного Надаля. Бен Шелтон вдруге поспіль виграє канадський Мастерс

Американський тенісист Бен Шелтон виграє змагання категорії ATP Мастерс в канадському Монреалі. В титульному матчі турніру Бен в двох партіях переграв свого співвітчизника і дебютанта вирішальних стадій настільки великих турнірів Брендона Накашиму. Фінальний поєдинок тривав приблизно півтори години ігрового часу.

(5) Бен Шелтон – (28) Брендон Накашима – 6:3, 7:6(4)

Джерело фото: Instagram, користувач: Omnium Banque Nationale

Сьогодні у фінальному матчі Бен Шелтон зіграв якщо не ідеально у геймах на власній подачі, то дуже наближено до цього стану. У Накашими протягом всього матчу не було жодних шансів нав’язати супернику боротьбу на прийомі. Шелтон так і не дав Брендону відчути на смак брейк-поінти в фіналі, та й взагалі не дозволив хоча б помріяти про них.

За такої гри Брендон міг сподіватися хіба що на тай-брейк, але в стартовому сеті і до нього дотягнути не вийшло. Після доволі рівного старту партії Накашима двічі програв власну подачу і дозволив Шелтону повести за партіями.

В другій партії Брендон до тай-брейку таки дотягнув, але користі для підсумкового результату це багато не принесло. Шелтон і на таї продовжив діяти ідеально, ну а Накашима програв 2 розіграші на власній подачі.

Останнім спортсменом до Бена Шелтона, якому вдавалось захистити титул на Мастерсі в Канаді, тобто почергово виграти турніри і в Торонто, і в Монреалі, був Рафаель Надаль, який тріумфував в 2018-2019 роках.