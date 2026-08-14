Не вистачило сил на боротьбу. Катаріна Завацька завершує виступи на 75-тисячнику в Сербії на стадії чвертьфіналу

Українська тенісистка Катаріна Завацька не змогла подолати чвертьфінальну стадію змагань категорії WTT W75 (колишні змагання ITF) в сербському місті Куршумлійська Баня. В матчі 1/4 фіналу Катаріна розгромно поступилась представниці Болгарії Росіці Денчевій (354-та ракетка світу). За все протистояння Завацька змогла взяти у суперниці лише 2 гейми. Зустріч тривала трохи більше години ігрового часу.

Росіца Денчева – (6) Катаріна Завацька – 6:2, 6:0

Джерело фото: Instagram, користувач: katya_zavatska_, автор: Clement Mahoudeau / FFT

Катаріна Завацька доволі непогано почала чвертьфінальну зустріч і зуміла повести зі швидким брейком – 2:0. Але після цього українська тенісистка просто зупинилась і дозволила суперниці виграти 12 геймів поспіль. Таким чином Завацька отримала в матчі дві “баранки” – приховану в стартовому сеті і повноцінну в другій партії.

Нагадаємо, що Катаріна Завацька повернулась в тур після доволі тривалої паузи. Українська тенісистка отримала пошкодження ще в фіналі кваліфікації Ролан Гаррос. В двох стартових матчах на турнірі в Сербії Катаріна здобула вкрай важкі перемоги, витративши на них сумарно шість із половиною годин ігрового часу. Тож, абсолютно не дивно, що на третій поєдинок Катаріні банально не вистачило фізичних сил.