Перемога у першому за більш ніж два з половиною роки матчі в основі. Дарія Лопатецька розгромила першу суперницю на 15-тисячнику в Фінляндії

Українська тенісистка Дарія Лопатецька, яку свого часу вважали однією з найбільш перспективних юніорок країни, вперше за більш ніж два з половиною роки провела матч на рівні основних сіток турнірів WTT (колишні змагання ITF). В першому колі змагань у фінському місті Гямеенлінна Дарія розгромила представницю Естонії Андреа Роотс. За весь матч Лопатецька віддала суперниці всього 2 гейми. На перемогу в зустрічі українська спортсменка витратила 1 годину і 5 хвилин ігрового часу.

(Q) Дарія Лопатецька – Андреа Роотс – 6:2, 6:0

Джерело фото: Instagram, користувач: darialopatetska

Дарія Лопатецька проводить в Фінляндії свій перший турнір з лютого 2024-го року. Українська тенісистка успішно подолала кваліфікацію змагань, в якій спочатку на відмові пройшла ще одну представницю України Олену Грекул, а потім відвісила дві баранки німецькій спортсменці Лії Фойцик.

Якщо говорити про виступи в основних сітках змагань WTT, то Дарія Лопатецька востаннє грала в них ще наприкінці 2023-го року, коли дісталась до фіналу 15-тисячника в Швеції. Після цього на початку 2024-го Дарія кілька разів пробувала пробитися в основу змагань, але безуспішно. З лютого 2024-го Лопатецька на корт не виходила.

Дарія Лопатецька не без підстав вважалась однією з найбільш перспективних українських спортсменок. Вона піднімалась до 216-ї сходинки світового рейтингу, але отримала надзвичайно важку травму коліна і так і не змогла повноцінно повернути собі колишні позиції.

В другому колі змагань в Фінляндії Дарія Лопатецька зіграє проти представниці Латвії Даніели Вісман.