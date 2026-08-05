Фіналістка Ролан Гаррос – 2026 продовжила серію поразок. Мая Хвалінська поступається на старті турніру в Торонто

Польська тенісистка Мая Хвалінська, яка цього року зіграла в фіналі Ролан Гаррос, досі не може здобути свою першу перемогу в турі після грунтового мейджора. На старті змагань в Торонто Мая, яка отримала 18-й номер посіву, в двох партіях поступилась представиці Австралії Талії Гібсон. Зустріч тривала 1 годину і 40 хвилин ігрового часу.

Талія Гібсон – (18) Мая Хвалінська – 7:5, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: majachwalinska

В стартовому сеті Хвалінська, насправді, мала непогані шанси на успіх. Польська тенісистка двічі лідирувала із брейком, але втримати перевагу Маї не вдавалось – Гібсон дуже швидко повертала рівновагу в рахунку.

А наприкінці сету австралійська спортсменка змогла оформити ключовий брейк і саме ним поставити крапку в партії. Хвалінська почала подачу з 0:40, відігралась з потрійного сет-поінту у суперниці, але з четвертої спроби Гібсон таки взяла подачу Маї, а разом із нею і увесь сет.

В другій партії Талія пішла у швидкий відрив одразу із двома брейками – 4:0. Мая спробувала повернутися в матч і навіть відіграла одну упущену подачу, проте Гібсон одразу ж відновила комфортну перевагу в рахунку і завершила зустріч на свою користь.

В третьому раунді змагань в Торонто Талія Гібсон зіграє проти “нейтралки” Єкатеріни Александрової.

Ну а Мая Хвалінська досі не може здобути свою першу перемогу в турі після Ролан Гаррос – 2026, на якому польська спортсменка дісталась до фіналу. Через проблеми зі здоров’ям Мая брала паузу у виступах, тож на траві вона зіграла лише на Вімблдоні і поступилась вже на старті мейджора. Тепер Хвалінська програє в першому ж матчі у Торонто.