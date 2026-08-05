Фаворитка не відчула проблем. Визначено наступну суперницю Марти Костюк в Торонто

Американська тенісистка Медісон Кіз, яка на змаганнях категорії WTA 1000 в Торонто отримала 19-й номер посіву, без будь-яких труднощів виграє свій стартовий матч на турнірі. В двох партіях на стадії другого кола Медісон переграла представницю Хорватії Антонію Ружич (56-та ракетка світу). Кіз за все протистояння віддала суперниці тільки 3 гейми і витратила на перемогу лише трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

(19) Медісон Кіз – Антонія Ружич – 6:1, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: madisonkeys

Медісон почала зустріч зі швидкого успіху на прийомі, втім вже в наступному геймі Ружич мала прекрасну нагоду відігратися. Кіз для того, аби втримати свою подачу довелось відігравати одразу 4 брейк-поінти за гейм.

Американська тенісистка до завершення стартового сету не тільки сконцентрувалась на тому, аби втримати перевагу, а й серйозно тиснула на прийомі. В четвертому геймі Антонія врятувала подачу з брейк-поінту, а в шостому Кіз змогла подвоїти перевагу в рахунку і в підсумку спокійно взяти першу партію – 6:1.

Другий сет Кіз знову почала зі швидкого брейку, але цього разу Ружич моментально відігралась. Медісон, як і в першому відрізку матчу продовжила нав’язувати боротьбу на прийомі і швидко перевагу в рахунку відновила. Крім цього, 19-та ракетка турніру вже в наступному геймі на подачі суперниці могла піти у серйозний відрив, але Ружич втримала гейм з рахунку 0:40.

І все-таки Кіз встигла оформити другий брейк, який дав їй можливість подавати на перемогу із серйозним запасом. Медісон зіткнулась із певними проблемами, упустила 3 матч-боли і навіть дозволила суперниці заробити брейк-поінт, але відновити інтригу Ружич так і не змогла.

В третьому колі змагань в Торонто Медісон Кіз зіграє проти української тенісистки Марти Костюк, яка почала виступи на тисячнику в Канаді із перемоги над місцевою спортсменкою Кетрін Себов.