Далі – екс-росіянка. Стало відомо з ким Еліна Світоліна зіграє в третьому колі турніру в Торонто

На змаганнях категорії WTA 1000 в канадському Торонто визначено суперницю української тенісистки Еліни Світоліної по третьому колі турніру. Нею стала екс-нейтралка, яка нині представляє Австрією – Анастасія Потапова. В своєму стартовому поєдинку Потапова, яка отримала в Канаді 24-й номер посіву, в двох партіях переграла румунську спортсменку Єлєну-Габріелу Русе (77-ма ракетка світу). Зустріч тривала 1 годину і 45 хвилин ігрового часу.

(24) Анастасія Потапова – Єлєна-Габріела Русе – 6:4, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: anapotapovaa

В обох партіях зустрічі Потапова доволі швидко здобувала перевагу із брейком. Але в стартовому сеті представниця Австрії дозволила суперниці відігратися і доволі тривалий період часу втримувати рівновагу в рахунку. В підсумку, ключовий другий брейк Анастасія оформила ближче до завершення сету.

А от в другому відрізку матчу Потапова вже не дала Русе можливості відіграти швидкий брейк. Більше того, Анастасія змогла подвоїти перевагу в рахунку і спокійно завершити зустріч на свою користь.

В третьому раунді змагань в Торонто Анастасія Потапова зіграє проти української спортсменки Еліни Світоліної, яка на старті турніру здобула важку перемогу над Джессікою Бузас-Манейро із Іспанії.