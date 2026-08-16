Поразка у більш ніж достойній боротьбі. Дарія Снігур в трьох партіях поступилась Медісон Кіз в Цинциннаті

Українська тенісистка Дарія Снігур провела дуже достойний матч на стадії другого кола змагань категорії WTA 1000 в американському Цинциннаті проти явної фаворитки – місцевої спортсменки Медісон Кіз. Дарія змусила 20-ту ракетку турніру віддати на корті всі сили і поступилась лише у дуже напруженій боротьбі. Снігур змогла забрати стартовий сет протистояння, але досвід Кіз дозволив їй здобути перемогу в трьох партіях. Зустріч тривала майже 2 години і 10 хвилин ігрового часу.

(20) Медісон Кіз – Дарія Снігур – 4:6, 6:3, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: snigur_27

Коли ми говоримо про те, що в цьому протистоянні Снігур була максимально близькою до перемоги, то точно не перебільшуємо. Дарія лишила за собою стартовий сет, а за рахунку 3:3 в другій партії українська тенісистка заробила на прийомі два брейк-поінти і могла здобувати вирішальну перевагу.

Отже, ситуація для Кіз дійсно була якщо не критичною, то близькою до цього. Але давайте повернемось до початку зустрічі і пройдемось по подіях матчу в хронологічному порядку. Першою спробувала піти у відрив саме американська спортсменка. Кіз втримала непростий гейм на власній подачі в середині сету, відіграла брейк-поінт, а вже в наступному геймі на прийомі змогла оформити перший брейк в матчі – 4:2 на користь Медісон.

Снігур відреагувала на такий розвиток подій просто ідеально. Вже в наступному геймі Дарія оформила зворотній брейк, причому зробила його під нуль. А ще за кілька хвилин українська тенісистка завадила Кіз відновити перевагу – Снігур втримала подачу з трьох брейк-поінтів.

Кіз в цьому фрагменті матчу повністю випустила контроль за перебігом подій зі своїх рук. Американська тенісистка примудрилась програти ще один власний гейм і дозволила Дарії хай і не без проблем, але подати на партію. Виходить, що з рахунку 2:4 Снігур виграла 4 гейми поспіль.

На самому початку другої партії Кіз знову повела із брейком, але Снігур і цього разу відігралась. Ну а в середині другого сету стався той момент, про який ми говорили вище – два брейк-поінти у Дарії за рахунку 3:3. Українська тенісистка, на жаль, їх не реалізувала. І натомість упустила свою наступну подачу.

Цей момент багато в чому став вирішальним. Медісон спокійно довела сет до перемоги, ну а у вирішальному сеті вже не упустила свого і на досвіді завершила поєдинок на свою користь.