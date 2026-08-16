Теніс сьогодні. Олександра Олійникова та Дарія Снігур грають проти фавориток, Еліна Світоліна та Марта Костюк починають виступи. Розклад матчів на 16 серпня

У неділю на кортах комбінованого турніру категорії ATP Мастерс та WTA 1000 відбудуться матчі другого кола як в жіночому, так і в чоловічому одиночному розрядах. Серед інших свої поєдинки сьогодні проведуть одразу чотири українські тенісистки – Олександра Олійникова, Дарія Снігур, Марта Костюк та Еліна Світоліна. А в жіночому парному турнірі стартує ще й Людмила Кіченок.

Розклад матчів на 16 серпня 2026

Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000

Цинциннаті, США

P&G Center Court

Тейлор Таунсенд – Єлєна Рибакіна – початок о 18:00

Іга Свьонтек – Емільяна Аранго

Тейлор Фріц – Алекс Мікельсен

Бен Шелтон – Жайме Фарія – початок о 02:00

Еліна Світоліна – Тереза Валентова

Grandstand Court

Марко Трунгельїтті – Даніїл Медвєдєв – початок о 18:00

Стефанос Ціціпас – Фелікс Оже-Альяссім

Аріна Сабаленко – Талія Гібсон

Коко Гофф – Людмила Самсонова – не раніше 02:00

Лоренцо Сонего – Френсіс Тіафо

Tony Trabert Stadium 3

Крістофер О’Коннел – Каспер Рууд – початок о 18:00

Жоао Фонсека – Ботік Ван Де Зандсхулп

Марта Костюк – Софія Кенін – початок приблизно о 21:30

Тамара Корпач – Іва Йович

Champion’s Court

Олександра Олійникова – Мірра Андрєєва – початок о 18:00

Дарія Снігур – Медісон Кіз

Брендон Накашима – Александар Ковачевич

Лернер Тін – Себастьян Баєс

Слоан Стівенс – Анастасія Потапова

Court 10

Сінь Ю Ван – Донна Векіч – початок о 18:00

Даніель Альтмаєр – Лоренцо Музетті

Андрій Рубльов – Пабло Карреньо-Буста

Лейла Фернандес – Сію Ван

Court 4

Барбора Крейчикова – Сара Бейлек – початок о 18:00

Маріє Боузкова – Лукреція Стефаніні

Нуну Боргеш – Франсіско Черундоло

Даніель Меріда Агілар – Зізу Бергс

Court 6

Юго Юмбер – Майл Чжен – початок о 18:00

Артур Рендеркнек – Хуан Мануель Черундоло

Анна Блінкова – Єкатерина Александрова

Court 7

Дженіс Тжен – Вікторія Голубіч – початок о 18:00

Шуай Чжан – Енн Лі

Катеріна Сінякова – Джессіка Бузас-Манейро

Адам Волтон – Ігнасіо Бусе

Court 8

Еллен Перес / Демі Схурс – Ульрікке Ейкері / Квінн Глісон – початок о 18:00

Мію Като / Людмила Кіченок – Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч

Елізе Мертенс / Діана Шнайдер – Хао-Чін Чань / Мая Джойнт

Маріє Боузкова / Лінда Носкова – Керолайн Доулхайд / Емма Наварро

Court 9

Сюко Аояма / Ень Шуо Лян – Інгрід Ніл / Джуліана Олмос

Шувей Се / Єлєна Остапенко – Тереза Міхалкова / Олівія Ніколлз

Ейжа Мухаммад / Фанні Штоллар – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді

Енн Лі / Клара Таусон – Анна Даніліна / Александра Круніч

Початок матчів вказиний за київським часом