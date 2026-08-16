Теніс сьогодні. Олександра Олійникова та Дарія Снігур грають проти фавориток, Еліна Світоліна та Марта Костюк починають виступи. Розклад матчів на 16 серпня

У неділю на кортах комбінованого турніру категорії ATP Мастерс та WTA 1000 відбудуться матчі другого кола як в жіночому, так і в чоловічому одиночному розрядах. Серед інших свої поєдинки сьогодні проведуть одразу чотири українські тенісистки – Олександра Олійникова, Дарія Снігур, Марта Костюк та Еліна Світоліна. А в жіночому парному турнірі стартує ще й Людмила Кіченок.
Розклад матчів на 16 серпня 2026
Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000
Цинциннаті, США
P&G Center Court
Тейлор Таунсенд – Єлєна Рибакіна – початок о 18:00
Іга Свьонтек – Емільяна Аранго
Тейлор Фріц – Алекс Мікельсен
Бен Шелтон – Жайме Фарія – початок о 02:00
Еліна Світоліна – Тереза Валентова
Grandstand Court
Марко Трунгельїтті – Даніїл Медвєдєв – початок о 18:00
Стефанос Ціціпас – Фелікс Оже-Альяссім
Аріна Сабаленко – Талія Гібсон
Коко Гофф – Людмила Самсонова – не раніше 02:00
Лоренцо Сонего – Френсіс Тіафо
Tony Trabert Stadium 3
Крістофер О’Коннел – Каспер Рууд – початок о 18:00
Жоао Фонсека – Ботік Ван Де Зандсхулп
Марта Костюк – Софія Кенін – початок приблизно о 21:30
Тамара Корпач – Іва Йович
Champion’s Court
Олександра Олійникова – Мірра Андрєєва – початок о 18:00
Дарія Снігур – Медісон Кіз
Брендон Накашима – Александар Ковачевич
Лернер Тін – Себастьян Баєс
Слоан Стівенс – Анастасія Потапова
Court 10
Сінь Ю Ван – Донна Векіч – початок о 18:00
Даніель Альтмаєр – Лоренцо Музетті
Андрій Рубльов – Пабло Карреньо-Буста
Лейла Фернандес – Сію Ван
Court 4
Барбора Крейчикова – Сара Бейлек – початок о 18:00
Маріє Боузкова – Лукреція Стефаніні
Нуну Боргеш – Франсіско Черундоло
Даніель Меріда Агілар – Зізу Бергс
Court 6
Юго Юмбер – Майл Чжен – початок о 18:00
Артур Рендеркнек – Хуан Мануель Черундоло
Анна Блінкова – Єкатерина Александрова
Court 7
Дженіс Тжен – Вікторія Голубіч – початок о 18:00
Шуай Чжан – Енн Лі
Катеріна Сінякова – Джессіка Бузас-Манейро
Адам Волтон – Ігнасіо Бусе
Court 8
Еллен Перес / Демі Схурс – Ульрікке Ейкері / Квінн Глісон – початок о 18:00
Мію Като / Людмила Кіченок – Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч
Елізе Мертенс / Діана Шнайдер – Хао-Чін Чань / Мая Джойнт
Маріє Боузкова / Лінда Носкова – Керолайн Доулхайд / Емма Наварро
Court 9
Сюко Аояма / Ень Шуо Лян – Інгрід Ніл / Джуліана Олмос
Шувей Се / Єлєна Остапенко – Тереза Міхалкова / Олівія Ніколлз
Ейжа Мухаммад / Фанні Штоллар – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді
Енн Лі / Клара Таусон – Анна Даніліна / Александра Круніч
Початок матчів вказиний за київським часом