Поразка без будь-яких шансів. Олександра Олійникова взяла у Мірри Андрєєвої лише 1 гейм в Цинциннаті

Українська тенісистка Олександра Олійникова розгромно програє свій матч другого кола змагань категорії WTA 1000 в Цинциннаті. Без будь-яких шансів на боротьбу Олександра поступилась безпрапорній спортсменці Міррі Андреевій (6-та ракетка світу). За весь поєдинок Олійникова взяла у суперниці лише 1 гейм. Зустріч тривала трохи більше години ігрового часу.

(5) Мірра Андрєєва – Олександра Олійникова – 6:1, 6:0

Джерело фото: Instagram, користувач: _drones4ua.org_

Такі матчі, насправді, краще пошвидше забути і викинути з голови. Є підозра, що навіть жодної користі з розбору помилок в цьому протистоянні для Олександри не буде. Так склалось, що сьогодні був не день Олійникової. Та й суперниця, особливо на цьому покритті, була просто не по зубах українській спортсменці.

При цьому на початку матчу ми побачили дійсно ту боротьбу, яку зазвичай називають заїждженим словом “запекла”. Андрєєва доволі спокійно взяла свій гейм, а от на подачі Олійникової була справжня битва. Олександра врятувалась з 0:40, відіграла сумарно 6 брейк-поінтів за гейм, але з сьомої спроби Мірра оформила брейк.

А в наступному геймі Олександра могла відігратися. Тепер нейтралка була змушена відігравати 5 брейк-поінтів за гейм, але Андрєєва впоралась і подачу захистила. По суті, це були всі бойові гейми в матчі.

Свою подачу Олександра захистила вже за рахунку 0:5 і на підсумковий результат стартового сету це ніяк не вплинуло. Ну а в другому сеті Олійниковій не вдавалось на корті геть нічого, тому, як не прикро це визнавати, “баранка” вийшла цілком заслуженою.

В третьому колі змагань в Цинциннаті Мірра Андрєєва зіграє проти переможниці матчу Дженіс Тжен – Вікторія Голубіч.