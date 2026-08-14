Теніс сьогодні. Коли грають Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Олександра Олійникова. Розклад матчів в Цинциннаті на 14 серпня

У п’ятницю на кортах Цинциннаті відбудеться другий ігровий день основних сіток комбінованого турніру ATP Мастерс та WTA 1000. Попри те, що сіяні спортсмени ще не починають боротьбу на змаганнях, на нас чекає чимало цікавих протистоянь. Зокрема, нашу увагу привертає українське дербі між Юлією Стародубцевою та Дарією Снігур, а також стартовий матч Олександри Олійникової.

Розклад матчів на 14 серпня 2026

Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000

Цинциннаті, США

P&G Center Court

Сара Бейлек – Кароліна Плішкова – початок о 18:00

Себастьян Баєс – Грігор Дімітров

Алекс Мікельсен – Єспер Де Йонг

Слоан Стівенс – Сінья Краусс – початок о 02:00

Александар Ковачевич – Карен Хачанов

Grandstand Court

Валентен Роє – Стефанос Ціціпас – початок о 18:00

Емільяна Аранго – Вінус Вільямс

Аліша Паркс – Вікторія Голубіч

Жайме Фарія – Дженсон Бруксбі – початок о 02:00

Софія Кенін – Єва Лис

Tony Trabert Stadium 3

Шо Сімабукуро – Хуберт Хуркач – початок о 18:00

Тітуан Дроге – Маттео Берреттіні

Ельвіна Калієва – Олександра Олійникова – початок орієнтовно о 21:30

Юлія Путінцева – Людмила Самсонова

Champion’s Court

Джессіка Бузас-Манейро – Анна Бондар – початок о 18:00

Пейтон Стернс – Харрієт Дарт

Нуну Боргеш – Танасі Коккінакіс

Даніель Меріда Агілар – Марін Чіліч

Court 10

Нікола Бартункова – Аліна Чараєва – початок о 18:00

Джеффрі Джон Вулф – Джеймс Дакворт

Цзюньчен Шан – Лоренцо Сонего

Марія Тимофєєва – Сію Ван

Court 4

Елізабетта Коччаретто – Лаура Стефаніні – початок о 18:00

Мананчая Савангкаев – Анна Блінкова

Ботік Ван Де Зандсхулп – Таллон Грікспор

Фабіан Марожан – Майкл Чжен

Court 6

Дарія Снігур – Юлія Стародубцева – початок о 18:00

Мая Джойнт – Тамара Корпач

Court 7

Чак Лам Коулмен Вонг – Даніель Альтмаєр – початок о 18:00

Ліллі Таггер – Талія Гібсон

Сінь Ю Ван – Ханне Вандевінкел

Мері Стояна – Тереза Валентова

Court 8

Віт Копржіва – Кентен Алі – початок о 18:00

Томаш Махач – Пабло Карреньо-Буста

Марк Лаял – Хуан Мануель Черундоло

Адам Волтон – Ніколас Мехія

Court 9

Кіріан Жаке – Адольфо Даніель Вальєхо – початок о 18:00

Яннік Ханфманн – Люка Ван Аш

Крістофер О’Коннелл – Каміл Майхжак

Хамад Меджедович – Марко Трунгельїті

Початок всіх матчів вказаний за київським часом