Розгромна поразка на старті. Даяна Ястремська без шансів поступилась в першому колі змагань в Цинциннаті

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати навіть стартовий раунд змагань категорії WTA 1000 в американському Цинциннаті. В першому колі турніру Даяна в двох сетах програла представниці Німеччини Татьяні Марії (80-та ракетка світу). Ястремська за всю зустріч, яка тривала лише біля години із чвертю ігрового часу, виграла тільки 3 гейми.

Татьяна Марія – Даяна Ястремська – 6:1, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: mouratoglou_academy

Як це не прикро визнавати, але в цьому матчі Даяна Ястремська отримала цілком заслужений розгром. Причому, від дуже непоганої, але далеко не топової суперниці. Ястремська знову взяла лише 3 гейми у протистоянні із німкенею Татьяною Марією. І якщо в попередній зустрічі, яка відбувалась в Ноттінгемі, можна було робити знижку на покриття – для Марії трава дуже зручна, а для українських тенісисток в своїй більшості – незвична і неприємна. То на харді Даяна списувати все тільки на корт вже точно не може.

Загалом Ястремська так і не змогла підібрати ключів до подачі суперниці. І Марія не стріляла ейс за ейсом, відсоток потрапляння першої подачі у неї вийшов навіть нижчим, ніж у Даяни, але ось вам і момент, коли статистика буває оманливою. Татьяна дуже класно варіювала напрям введення м’яча в гру, часто накручувала його до межі. І Ястремська хоч і чіпляла м’ячі, хоч намагалась повертати подачу, але робила це у більшості випадків за межі корту.

Але в стартовому сеті єдиний свій гейм Даяна взяла саме на прийомі. Марія несподівано зменшила тиск, припустилась кількох помилок, та й Ястремська подарувала надію на налагодження гри. Але це був єдиний світлий момент в сеті.

В другій партії теж можна відмітити єдиний гейм, в якому Даяна ще й характер продемонструвала. Ястремська захистила подачу із п’яти брейк-поінтів і виграла найбільш затяжний гейм зустрічі. Після цього українська тенісистка навіть на прийомі спробувала зачепитися і заробила подвійний брейк-поінт, але Марія відігралась і втримала перевагу – а на той момент вона вже лідирувала з брейком.

Завершення матчу Ястремська знову провела не найкращим чином – ще раз програла власний гейм та дозволила суперниці спокійно подати на перемогу. Татьяна Марія втретє переграє Даяну Ястремську і вдруге в цьому сезоні робитиь це із розгромним рахунком, віддавши українській спортсменці тільки 3 гейми.

В другому раунді змагань в Цинциннаті Татьяна Марія зіграє проти 14-ї ракетки змагань Діани Шнайдер.