Шість років без перемог в основі US Open. Даяна Ястремська знову програє на старті американського мейджора

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати стартовий раунд останнього в сезоні мейджора – US Open – 2026. В першому ж матчі на змаганнях Даяна програла представниці Італії Лукреції Стефаніні, яка починала боротьбу в Нью-Йорку ще з сита кваліфікації. Ястремська змогла відігратися після програної стартової партії, проте на вирішальний відрізок протистояння Даяні банально не вистачило сил. Зустріч тривала дві з чвертю години ігрового часу.

(Q) Лукреція Стефаніні – Даяна Ястремська – 6:3, 4:6, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: rafaele.contreras

Насправді, сьогодні ми побачили цілком рівний матч. Десь наприкінці стартового сету не втримала концентрацію сама Даяна. Але завершення другої партії лишилось вже за українською тенісисткою. Не можна сказати, що це був теніс найвищого рівня, проте спостерігати за напруженою боротьбою було доволі цікаво.

І єдине, що зіпсувало загальне враження від зустрічі, це – друга половина вирішальної партії. Ястремську просто покинули сили і розгромний рахунок у виконанні Стефаніні тільки наочно підкреслює цей провал у виконанні Даяни.

Таким чином Даяна Ястремська на шостому поспіль US Open не долає стартовий раунд американського мейджора (в одному з випадків українська тенісистка вилетіла навіть раніше – після фіналу кваліфікації). Востаннє перемогу в основній сітці цього Грендслему Даяна здобувала ще в 2020-му році.

Щоб ви зрозуміли, наскільки це було давно, наведемо кілька фактів. Сама Даяна тоді отримала 19-й номер посіву, а от першою ракеткою змагань була Кароліна Плішкова. Другою – Софія Кенін. Катерина Бондаренко і Катерина Козлова ще не просто продовжували грати і брати участь у Грендслемах, а й носили дівочі прізвища. А от Серена Вільямс діставалась до півфіналу, де програла Вікторії Азаренко. Якщо пам’ятаєте той турнір, можете сміливо називати себе досвідченим вболівальником зі стажем.