Отримала “баранку”, але взяла титул. Діан Паррі виграє дебютний фінал на рівні WTA в Монтерреї

Французька тенісистка Діан Паррі стає тріумфаторкою змагань категорії WTA 500 в Монтерреї. У своєму першому в кар’єрі титульному матчі на рівні туру Діан в нервовому матчі здолала другу ракетку змагань представницю Бельгії Елізе Мертенс. Паррі після виграного стартового сету отримала “баранку” в другій партії, але змогла налаштуватися на продовження боротьби у вирішальному відрізку матчу. На перемогу в фіналі турніру в Монтерреї Діан Паррі витратила дві з половиною години ігрового часу.

Діан Паррі – (2) Елізе Мертенс – 6:4, 0:6, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: abiertognpseguros

Паррі більш ніж впевнено почала свій дебютний фінал і вже після стартового гейму на прийомі змогла повести із брейком. Французька тенісистка лідирувала в рахунку 3:0, але вже в середині першого сету Мертенс змогла відігратися. Та долю першого відрізку матчу вирішив ще один невдалий гейм на подачі у виконанні 2-ї ракетки турніру. Саме брейком Діан поставила переможну крапку в партії.

Але в другому сеті Мертенс повністю захопила ініціативу. Елізе просто шикарно провела цей відрізок зустрічі, тричі відзначилась на прийомі, виграла 6 геймів поспіль та оформила перемогу в партії із “баранкою” для суперниці.

Паррі після такого провалу не посипалась і почала вирішальний відрізок фіналу із власного вражаючого ривка. Французька спортсменка лідирувала із двома брейками – 5:1, але не подала на чемпіонство з першої спроби.

Елізе намагалась здійснити камбек і під нуль забрала наступний гейм на власній подачі, проте Паррі зібралась та другу спробу подати на титул використала більш ніж впевнено.

Діан Паррі вперше зіграла у фіналі на рівні туру і одразу ж виборола свій дебютний трофей, причому на рівні WTA 500.