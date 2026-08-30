Другий трофей в кар’єрі і сезоні. Ігнасіо Бусе стає тріумфатором змагань в Вінстон-Сейлемі

Представник Перу Ігнасіо Бусе стає переможцем турніру категорії ATP 250 в американському місті Вінстон-Сейлем. В титульному матчі турніру Ігнасіо в двох партіях достатньо впевнено переграв британського спортсмена Артура Фері (37-ма ракетка світу). Фері далеко не найкращим чином відіграв матч на власній подачі, що і дозволило Бусе оформити одразу 4 брейки за зустріч. На перемогу в фіналі турніру в Вінстон-Сейлемі Ігнасіо Бусе витратив трохи менше години із чвертю ігрового часу.

(3) Ігнасіо Бусе – (4) Артур Фері – 6:3, 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: Winston-Salem Open

Аж надто багато провалів на власній подачі дозволяв собі протягом сьогоднішнього фінального матчу Артур Фері. 4 рази британський тенісист починав власні гейми з рахунку 0:40. Двічі він упустив подачу під нуль, ще двічі спробував поборотися, але безрезультатно.

Бусе, натомість, показав достатньо стабільну гру для того, аби спокійно користуватися такими провалами суперника. В стартовому сеті Ігнасіо взагалі не давав Фері ніяких шансів на прийомі, тож єдиний брейк від перуанця дозволив йому без проблем забрати партію.

Ну а в другому відрізку матчу Артур навіть сам несподівано відзначився на прийомі. Правда, сталось це вже в той момент, коли Фері провалив початок партії і поступався 0:3 із двома брейками. Бусе, звісно ж, здійснити камбек супернику не дозволив. Ігнасіо спокійно відпрацював наступні гейми на власній подачі і, більше того, не просто втримав перевагу, а й зміцнив її ще одним брейком.

Для Ігнасіо Бусе титул в Вінстон-Сейлемі стає другим в поточному сезоні та усій кар’єрі. Цього року перуанський тенісист вигравав змагання в німецькому Гамбурзі. В титульному матчі турніру ATP 500 Ігнасіо Бусе тоді переграв американця Томмі Пола.