Українські тенісистки дізнались суперниць на US Open. З ким зіграють Світоліна, Костюк та інші?

В Нью-Йорку відбулась церемонія жеребкування жіночого одиночного турніру останнього в сезоні мейджора – US Open – 2026. Дві українські спортсменки – Еліна Світоліна та Марта Костюк – потрапили в посів змагань та отримали 9-й та 11-й номери посіву. Ще 5 спортсменок з України стартують в одиночній сітці в статусі несіяних тенісисток. Це – Дарія Снігур, Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська.

(9) Еліна Світоліна – Солана Сьєрра

Еліна Світоліна почне виступи на US Open – 2026 матчем проти представниці Аргентини Солани Сьєрри. Наразі Солана займає 87-му позицію в світовому рейтингу. І якщо на грунті Сьєрра могла створити проблеми будь-якій суперниці, то зараз вона переживає не найкращий етап. Аргентинська тенісистка програла 4 останні зустрічі в турі, причому деякі з цих матчів були проти спортсменок з другої та навіть четвертої сотні світового рейтингу.

Між собою Світоліна і Сьєрра не зустрічались ще жодного разу.

В другому колі Еліна може зіграти проти переможниці зустрічі Мая Джойнт – Людмила Самсонова. Першою сіяною суперницею Світоліної потенційно стала нейтралка Анна Калінська.

Якщо говорити про наступні раунди, то в 1/8 фіналу Еліна може зустрітися із 7-ю ракеткою змагань Кароліною Муховою, а в чвертьфіналі із американкою Джессікою Пегулою.

(11) Марта Костюк – (Q)

Докладно проанонсувати суперницю Костюк по першому раунду поки не вийде, оскільки Марті випало зіграти проти кваліфаєрки. А от вже в другому колі буде потенційно дуже непроста зустріч із переможницею матчу Слоан Стівенс – Клара Таусон.

Далі шлях Марти може бути дуже схожим на той, яким потенційно рухатиметься Світоліна. В третьому колі – також нейтралка Єкатерина Александрова, а в четвертому – чеська спортсменка Лінда Носкова. Є можливість реваншу за поразку на Вімблдоні.

Ну а потенційною суперницею Марти по чвертьфіналу стала поки ще лідерка світового рейтингу Аріна Сабаленко.

Дарія Снігур – (15) Діана Шнайдер

Напевно, саме у Дарії Снігур за результатами жеребу буде найскладніша суперниця саме в стартовому колі. Снігур зіграє із 15-ю ракеткою турніру нейтралкою Діаною Шнайдер. Дарія на харді показує дуже непоганий теніс, але й Шнайдер під час цієї серії програвала тільки топам – Пегулі, Свьонтек та Рибакіній.

Між собою Снігур і Шнайдер також ще не зустрічались жодного разу.

А от далі, якщо Снігур створить сенсацію на старті, сітка виглядає цілком нормальною: переможниця матчу Кароліна Плішкова – Ханне Вандевілкен в другому колі і Мая Хвалінська в третьому, звісно, якщо польська тенісистка взагалі зможе подолати два стартові раунди.

Даяна Ястремська – (Q)

Перша суперниця Даяни Ястремської в Нью-Йорку також визначиться трохи згодом, після завершення всіх матчів кваліфікації. Дуже важливо було для впевненості української тенісистки, яка переживає не найкращій етап в кар’єрі, отримати не топову суперницю на старті. І так, на щастя, сталось. Хоча, і з відбору в основну сітку US Open точно потраплять вкрай непрості тенісистки.

В другому раунді у Даяни, в разі успіху, буде матч проти переможниці протистояння Ясміне Паоліні – Вікторія Ер’явец. І тут теж, можна сказати, пощастило. Перша сіяна опонента могла бути явно складнішою.

Ну а в третьому колі у Ястремської можливо буде зустріч із Сораною Кирстею. І, так, тут знову везіння, бо із топ-16 це, напевно, дійсно найкращий варіант.

З іншого боку, розуміємо, що Даяні в її теперішньому стані може бути складно проти будь-якої суперниці, тому радіти нормальній сітці для неї слід, все-таки, дуже стримано.

Олександра Олійникова – (WC) Різ Брантмаєр

Олександрі Олійниковій, у якої американська серія теж виходить, поки, не надто успішною, зі стартовою суперницею також відносно пощастило. Але знову зберігаємо стриманий оптимізм, бо Брантмаєр хоч і представляє тільки 5-ту сотню світового рейтингу, може бути небезпечною на домашньому харді.

А от вже в другому колі у Олександри може бути зустріч із Александрою Еалою, яка вже встигла навести шороху під час американської серії. Ну а в третьому колі (так, так, знаємо, що забігаємо сильно наперед) Олійникова може потенційно зіграти проти Іви Йович.

Ангеліна Калініна – (Q)

Ангеліна Калініна також чекає завершення матчів кваліфікації і тільки тоді дізнається ім’я стартової суперниці в Нью-Йорку. В другому колі у української тенісистки може бути зустріч із переможницею матчу Сара Бейлек – Крістіна Букса. А от в третьому – здається, непрохідна Коко Гофф. Але навіть вихід в третє коло для Калініної можна буде вважати відвертим успіхом.

Юлія Стародубцева – Єва Зайдель

Юлія Стародубцева, яка ще продовжує виступи в Монтерреї, отримала в стартові суперниці на US Open німкеню Єву Зайдель. Точно можна сказати, що це – не найгірший жереб. В другому колі – Марія Саккарі, яку в теперішньому стані грецької спортсменки Стародубцева, теоретично, може проходити. А ось в третьому раунді – Єлєна Рибакіна, яка вестиме боротьбу за першу сходинку рейтингу. Так, представниця Казахстану останнім часом перебуває не у своїй тарілці, але Юлії точно буде вкрай важко.

Матчі основної сітки US Open – 2026 розпочнуться в неділю 30 серпня.