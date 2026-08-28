Поступилась другій ракетці турніру. Юлія Стародубцева не змогла подолати чвертьфінальну стадію змагань в Монтерреї

Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершує виступи на змаганнях категорії WTA 500 в Монтерреї на стадії 1/4 фіналу. В боротьбі за вихід в півфінал турніру Юлія фактично без шансів поступилась 2-й ракетці змагань Елізе Мертенс із Бельгії (24-й номер поточного світового рейтингу). Протягом усього матчу Стародубцева відчувала серйозні проблеми на подачі. Зустріч тривала півтори години ігрового часу.

(2) Елізе Мертенс – Юлія Стародубцева – 6:1, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: kevinpnzi

На самому початку зустрічі Мертенс здобула комфортну перевагу в рахунку із брейком – 3:0. Більше того, Елізе могла і другий виграний на прийомі гейм оформити, але Стародубцева показала характер і втримала подачу з трьох брейк-поінтів.

Правда, до завершення сету Мертенс оформила ще один брейк, тож, виходить, у Юлії були серйозні проблеми у кожному геймі на власній подачі протягом стартової партії, а боротьбу на прийомі нав’язати просто не вдавалось. Ось і закономірний результат – 1:6.

Друга партія почалась в тому самому ключі – Мертенс тиснула на прийомі, ну а Стародубцева з усіх сил намагалась втриматися на плаву. На початку сету Юлія відігралась з потрійного брейк-поінту у суперниці, але вже наступний гейм на власній подачі українська спортсменка програла.

Елізе після того, як здобула перевагу в рахунку, повністю сконцентрувалась на власних геймах, та й Юлія, нарешті, заграла більш впевнено. Свої подачі Стародубцева більше не упускала, але відіграти швидкий брейк у Мертенс українська спортсменка також не мала жодних шансів.

Тепер за вихід в фінал змагань в Монтерреї Елізе Мертенс посперечається із чеською спортсменкою Ніколою Бартунковою.