Лідерка посіву проти кривдниці Світоліної. Джессіка Пегула – Александра Еала. Анонс фіналу турніру в Вашингтоні

Сьогодні ввечері ми дізнаємось ім’я переможниці змагань категорії WTA 500 в американському Вашингтоні. Першою фіналісткою турніру стала лідерка посіву представниця США Джессіка Пегула. Несподіванки в цьому точно немає ніякої. А от другою претенденткою на трофей стала філіппінська спортсменка Александра Еала. І ось тут вже можна говорити про сюрприз – аж надто складним був шлях Еали до титульного протистояння.

(1) Джессіка Пегула – Александра Еала – початок о 19:00 за київським часом

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Здається, в цьому матчі усе має говорити на користь перемоги Джессіки Пегули. Вона – лідерка посіву і третя ракетка світу. Вона гратиме за підтримки публіки. Вона майже ідеально пройшла турнірну дистанцію – тільки трохи намучилась із Магдаленою Френх в стартовому раунді, ну а далі більш ніж впевнено переграла двох “нейтралок” – Калінську і Шнайдер.

А ще у Пегули куди більше досвіду гри в титульних матчах. А це теж може стати дуже важливим фактором. Цей фінал буде для Джессіка вже 24-м в кар’єрі. І четвертим в поточному сезоні. Тоді як Еала свій перший і єдиний до сьогоднішнього дня фінал на рівні WTA зіграла минулого року в Істборні, де поступилась Маї Джойнт із Австралії.

Але тепер давайте уважно подивимось на шлях Еали до цього фіналу. Олімпійська чемпіонка (Цінь Вень Чжен) в стартовому раунді. Минулорічна переможниця турніру у Вашингтоні (Лейла Фернандес) в другому. А потім послідовно друга і третя ракетки турніру (Еліну Світоліну та Наомі Осаку).

І хай в усіх суперниць Александри у Вашингтоні крім гучних імен є ще й цілий букет ігрових проблем на даний конкретний момент, починаючи з чвертьфіналу Еалу точно не вважали фавориткою матчів, а вона здобула дві перемоги не віддавши ані Світоліній, ані Осаці жодної партії.

Сьогодні Еала так само не буде фавориткою. Але їй до цього вже не звикати. Ламати, скоріше, треба іншу традицію для філіппінської тенісистки – гучних перемог в її кар’єрі було вже достатньо. Тільки за останні кілька місяців вона перемагала Рибакіну, Свьонтек, Світоліну (двічі) і Осаку. Вражаючий список, правда? Але трофеїв у Александри досі нема. Після гучної перемоги звідти слідувала необов’язкова поразка і на цьому шляху до титулу обривався.

По грі, рівню тактичної, технічної та фізичної підготовки Еала вже давно готова боротися за найвищі результати і закріплюватися в топ-20 світового рейтингу. Але заважає ментальна готовність. З одного боку, а чого ми хочемо в такому юному віці? А з іншого, і набагато молодші спортсменки вигравали великі турніри. Тож, якщо є амбіції, Еалі саме час робити наступний крок.

І ще один важливий момент. Пегула – точно не та суперниця, яку можна буде змусити нервувати і помилятися. Джессіка вміє терпіти і, як то кажуть, пахати на корті. Враховуючи її родину, це просто унікальний випадок, коли донька мільярдера готова працювати і терпіти. Але це вміння неодноразово допомагало Джессіці вигравати складні матчі і складні турніри.

Тож, очікуємо красивий і бойовий матч. А хто переможе? Глобально, різниці немає ніякої. Можливо, хочеться підтримати Еалу, і навіть не для того, аби писати, що Світоліна програла не просто так, а майбутній чемпіонці турніру. Хочеться простежити, чи не стане перший трофей тим самим поштовхом для серйозного ривка в кар’єрі безсумнівно талановитої та перспективної Александри.