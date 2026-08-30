3-тя ракетка не відчула проблем в першому колі. Джессіка Пегула успішно стартувала на домашньому мейджорі

Американська тенісистка Джессіка Пегула, яка на домашньому Грендслемі – US Open – 2026 отримала 3-й номер посіву, починає виступи на турнірі із більш ніж впевненої перемоги. В стартовому раунді змагань в Нью-Йорку Джессіка в двох партіях переграла представницю Румунії Єлєну Габріелу Русе (63-тя ракетка світу). На перемогу в протистоянні Пегула витратила трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

(3) Джессіка Пегула – Єлєна Габріела Русе – 6:3, 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Певно, перемога Джессіки Пегули на старті US Open могла бути ще більш впевненою, в тому числі і за рахунком, якби не бійцівські якості Русе. Румунська тенісистка тільки в стартовому сеті відіграла 12 брейк-поінтів, 8 із яких припали на один найбільш затяжний гейм у матчі.

Його в середині першої партії таки забрала Пегула, але реалізувала американська спортсменка тільки 10-й за ліком брейковий м’яч у зустрічі. Правда, так само завзято боротися в геймах на подачі суперниці у Єлєни Габріели просто не виходило.

За матч Русе взяла тільки 7 розіграшів на прийомі. І тільки 5 з них були в стартовому сеті. Але навіть цього румунській спортсменці вистачило для того, аби заробити брейк-поінт. Єлєна Габріела його не реалізувала, ну а більшість інших геймів на прийомі Русе віддавала суперниці під нуль.

В другому колі US Open – 2026 Джессіка Пегула зіграє проти переможниці матчу двох володарок wild card – Вінус Вільямс – Софія Кенін.