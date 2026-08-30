Стартувала із впевненої перемоги. Марта Костюк спокійно здолала першу суперницю на US Open – 2026

Українська тенісистка Марта Костюк здобула достатньо впевнену перемогу на старті американського мейджора – US Open – 2026. В матчі першого кола Марта, яка отримала в Нью-Йорку 11-й номер посіву, переграла кваліфаєрку Сторм Гантер, яка представляє Австралію (169-та ракетка світу). Якщо в першому сеті зустрічі Костюк дозволила суперниці тримати інтригу, то друга партія лишилась за українською тенісисткою без будь-яких питань. На першу перемогу на поточному US Open Марта Костюк витратила навіть менше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.

(11) Марта Костюк – (Q) Сторм Гантер – 6:4, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: wta

Цілком зрозуміло, що Марта виглядала явною фавориткою зустрічі. А Гантер, при всій повазі до парних заслуг цієї австралійської тенісистки, чудово підходила на роль суперниці, на якій можна перевірити власну готовність до великого турніру. Костюк цю перевірку пройшла впевнено. Так, із невеликими нюансами, але сумнівів щодо підсумкової перемоги Марти протягом матчу майже не було.

Точніше, вони виникли тільки в одному епізоді наприкінці стартового сету протистояння. Костюк спокійно почала матч, доволі швидко повела із брейком і мала подвоювати перевагу вже в наступному геймі на прийомі. Але Марта не скористалась потрійним брейк-поінтом і відпустила Гантер з рахунку 0:40 на подачі австралійської спортсменки.

Та здавалося, що ніякої трагедії з упущеної нагоди повести одразу із двома брейками робити не варто. Марта чітко відпрацьовувала власні гейми, спокійно вела партію до перемоги, вийшла подавати на неї, аж раптом… 0:40 тепер вже на подачі Костюк і, на відміну від суперниці Марта жодного м’яча на потрійному брейк-поінті не відіграла.

Але в цьому моменті дуже сподобалась реакція Костюк на цю невдачу. Можна було і посипатися, коли ти ніби повністю контролював гру, мав перевагу, подавав на сет, і тут – такий провал. Та українська тенісистка одразу ж зачепилась за наступний гейм на подачі суперниці і ще одним брейком поставила переможну крапку в сеті.

Друга партія почалась для Костюк так само непросто, як і завершувався попередній ігровий відрізок. Знову Марта дозволила Сторм дістатися до брейк-поінтів, але цього разу українка відігралась. Ну а далі у Гантер не було навіть шансів на загострення боротьби. Костюк двічі відзначилась на прийомі і втримала всі свої гейми.

Може ейсів настріляти так багато, як в стартовому сеті, Марті і не вдалось, але подача у неї працювала на диво стабільно. Навіть крапку в матчі Костюк поставила подачею, яку суперниця просто не змогла повернути.

В другому колі US Open – 2026 Марта Костюк зіграє проти переможниці матчу Слоан Стівенс – Клара Таусон.