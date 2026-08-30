Теніс сьогодні. Старт US Open – 2026. Коли грають Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська? Розклад матчів на 30 серпня

Вже сьогодні стартує останній в сезоні Турнір Великого Шолому – US Open – 2026. В перший ігровий день змагань на корти в Нью-Йорку вийдуть три українські тенісистки. Свої поєдинки першого кола проведуть Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. А якщо говорити про інших топових спортсменів, то в неділю заплановані поєдинки за участю Новака Джоковича, Джессіки Пегули, Вінус Вільямс та багатьох інших.

US Open – 2026

Нью-Йорк, США

Розклад 1-го ігрового дня, 30 серпня

Arthur Ashe Stadium

Джессіка Пегула – Єлєна Габріела Русе – початок о 19:00

Даніїл Медвєдєв – Юго Гастон

Маріано Навоне – Новак Джокович – початок о 02:00

Вінус Вільямс – Софія Кенін

Louis Armstrong Stadium

Ясміне Паоліні – Вікторія Ер’явец – початок о 18:00

Чак Лам Коулмен Вонг – Томмі Пол

Еліна Світоліна – Солана Сьєрра – початок о 02:00

Александр Бублік – Джеффрі Джон Вулф

Grandstand

Їржі Легечка – Пабло Карреньо-Буста – початок о 18:00

Марта Костюк – Сторм Гантер

Міомір Кецманович – Денис Шаповалов

Емма Наварро – Луа Буассон – не раніше 00:00

Stadium 17

Камілла Рахімова – Барбора Крейчикова – початок о 18:00

Шуай Чжан – Лейла Фернандес

Жайме Фарія – Дженсон Бруксбі

Алекс Мікельсен – Федеріко Чіна – не раніше 00:00

Court 5

Талія Гібсон – Донна Векіч – початок о 18:00

Люка Ван Аш – Кемерон Норрі

Керол Янгсу Лі – Кеті Бултер

Мартін Ландалусе – Джейкоб Фірнлі

Court 6

Рената Сарасуа – Поліна Яценко – початок о 18:00

Емільяна Аранго – Сінь Ю Ван

Тьяго Агустін Тіранте – Адріан Маннаріно

Томас Мартін Етчеверрі – Віт Копржіва

Court 7

Шо Сімабукуро – Артур Рендеркнек – початок о 18:00

Даяна Ястремська – Лукреція Стефаніні

Александар Вукіч – Рей Сакамото

Кімберлі Біррелл – Петра Марчінко

Court 10

Діно Пріжмич – Александр Шевченко – початок о 18:00

Тобі Самуель – Томаш Махач

Court 11

Їбін Ву – Адам Волтон – початок о 18:00

Ельвіна Калієва – Ланлана Тараруді

Маккартні Кесслер – Єкатерина Александрова

Себастьян Гожни – Рафаель Колліньйон

Court 12

Каміл Майхжак – Хамад Меджедович – початок о 18:00

Ллойд Гарріс – Джек Кеннеді

Ханне Вандевінкел – Кароліна Плішкова

Тайла Престон – Аліша Паркс

Court 13

Даніель Меріда Агілар – Мартон Фучович – початок о 18:00

Хайме Мунар – Теренс Атман

Початок всіх матчів вказаний за київським часом. Матчі за участю українських спортсменок виділені жирним шрифтом.