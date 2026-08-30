Теніс сьогодні. Старт US Open – 2026. Коли грають Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська? Розклад матчів на 30 серпня

Вже сьогодні стартує останній в сезоні Турнір Великого Шолому – US Open – 2026. В перший ігровий день змагань на корти в Нью-Йорку вийдуть три українські тенісистки. Свої поєдинки першого кола проведуть Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. А якщо говорити про інших топових спортсменів, то в неділю заплановані поєдинки за участю Новака Джоковича, Джессіки Пегули, Вінус Вільямс та багатьох інших.
US Open – 2026
Нью-Йорк, США
Розклад 1-го ігрового дня, 30 серпня
Arthur Ashe Stadium
Джессіка Пегула – Єлєна Габріела Русе – початок о 19:00
Даніїл Медвєдєв – Юго Гастон
Маріано Навоне – Новак Джокович – початок о 02:00
Вінус Вільямс – Софія Кенін
Louis Armstrong Stadium
Ясміне Паоліні – Вікторія Ер’явец – початок о 18:00
Чак Лам Коулмен Вонг – Томмі Пол
Еліна Світоліна – Солана Сьєрра – початок о 02:00
Александр Бублік – Джеффрі Джон Вулф
Grandstand
Їржі Легечка – Пабло Карреньо-Буста – початок о 18:00
Марта Костюк – Сторм Гантер
Міомір Кецманович – Денис Шаповалов
Емма Наварро – Луа Буассон – не раніше 00:00
Stadium 17
Камілла Рахімова – Барбора Крейчикова – початок о 18:00
Шуай Чжан – Лейла Фернандес
Жайме Фарія – Дженсон Бруксбі
Алекс Мікельсен – Федеріко Чіна – не раніше 00:00
Court 5
Талія Гібсон – Донна Векіч – початок о 18:00
Люка Ван Аш – Кемерон Норрі
Керол Янгсу Лі – Кеті Бултер
Мартін Ландалусе – Джейкоб Фірнлі
Court 6
Рената Сарасуа – Поліна Яценко – початок о 18:00
Емільяна Аранго – Сінь Ю Ван
Тьяго Агустін Тіранте – Адріан Маннаріно
Томас Мартін Етчеверрі – Віт Копржіва
Court 7
Шо Сімабукуро – Артур Рендеркнек – початок о 18:00
Даяна Ястремська – Лукреція Стефаніні
Александар Вукіч – Рей Сакамото
Кімберлі Біррелл – Петра Марчінко
Court 10
Діно Пріжмич – Александр Шевченко – початок о 18:00
Тобі Самуель – Томаш Махач
Court 11
Їбін Ву – Адам Волтон – початок о 18:00
Ельвіна Калієва – Ланлана Тараруді
Маккартні Кесслер – Єкатерина Александрова
Себастьян Гожни – Рафаель Колліньйон
Court 12
Каміл Майхжак – Хамад Меджедович – початок о 18:00
Ллойд Гарріс – Джек Кеннеді
Ханне Вандевінкел – Кароліна Плішкова
Тайла Престон – Аліша Паркс
Court 13
Даніель Меріда Агілар – Мартон Фучович – початок о 18:00
Хайме Мунар – Теренс Атман
Початок всіх матчів вказаний за київським часом. Матчі за участю українських спортсменок виділені жирним шрифтом.