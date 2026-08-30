Екс-перша ракетка світу вже в стартовому колі. Марта Костюк – Сторм Гантер. Анонс матчу першого раунду US Open – 2026

Вже сьогодні на кортах Нью-Йорка розпочнеться останній в сезоні Турнір Великого Шолому – US Open – 2026. І однією з перших українських тенісисток, які почнуть боротьбу на американському мейджорі, стане Марта Костюк. Марта отримала в США 11-й номер посіву і волею жеребу починає виступи зустріччю із кваліфаєркою – австралійською спортсменкою Сторм Гантер. Між іншим, колишньою першою ракеткою світу. Правда, на вершині рейтингу Сторм була ще в 2024-му році і тільки в парному розряді, проте…

(11) Марта Костюк – Сторм Гантер – початок приблизно о 20:00

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Так, статус екс-першої ракетки світу в парному розряді, навряд зробить Марту меншою фавориткою стартового матчу на US Open – 2026. При всій зірковості та статусності в парному розряді (а Сторм Гантер не тільки була першою ракеткою світу, а й грала в фіналі Вімблдону, вигравала той самий US Open в міксті і взагалі досягала топових результатів) в одиночці австралійська тенісистка ніколи не хапала зірок із неба.

Це в чоловічому турі спортсмени надзвичайно рідко взагалі суміщають виступи в обох розрядах, а от у жінок є навіть успішні кейси, коли і в парі, і в одиночці вдається досягати пристойних результатів. Та Гантер до цього переліку точно не відноситься.

Загалом за всю кар’єру Сторм виграла всього кілька матчів в основних сітках Турнірів Великого Шолому (давайте одразу зауважимо, що далі будемо говорити саме про її виступи в одиночці). Найбільш успішним був виступ на домашньому Australian Open – 2024, де Гантер із кваліфікації дісталась до третього кола. Сторм обіграла Сару Еррані, Лауру Зігемунд, а далі навіть перший сет у 9-ї ракетки турніру Барбори Крейчикової забрала. Правда, той матч австралійська спортсменка програла в трьох партіях.

Цього сезону в Мельбурні Гантер також подолала стартовий раунд, в якому переграла Джессіку Бузас-Манейро, але в другому колі розгромно поступилась Хейлі Баптіст. І ще один виступ Сторм на Турнірах Великого Шолому ми гарно пам’ятаємо через те, що вона змусила нас серйозно нервувати в матчі проти Еліни Світоліної. В 2023-му році на Ролан Гаррос Сторм також подолала стартовий раунд, а в другому колі забрала у Еліни перший сет. Світоліна відігралась і в підсумку дійшла до чвертьфіналу, але це вже зовсім інша історія.

Отже, за всю кар’єру Сторм Гантер (а їй вже 32 роки і дебютувала в основі мейджорів ця спортсменка ще в 2014-му) виграла тільки 4 матчі в основних сітках Турнірів Великого Шолому. В усіх інших випадках Сторм або програвала на самому старті, або взагалі не могла подолати кваліфікацію. Такі собі успіхи, якщо чесно…

Але, якщо подивитися на те, як Гантер долала кваліфікацію безпосередньо на US Open – 2026, то можна зробити висновок про те, що австралійська спортсменка набрала доволі непоганий хід. На старті вона здолала співвітчизницю Меддісон Інгліс – 6:3, 6:0. В другому колі переграла в трьох партіях представницю Кореї Єн Ву Ку – 4:6, 7:6(6), 6:0. Знову з баранкою для суперниці, але з шаленими нервами, бо в другому сеті Ку мала два матч-боли, але не реалізувала, як ви розумієте, жодного. Ну а в фіналі відбору більш ніж впевнено була вибита із боротьби Дарія Семеністая із Латвії – 6:4, 6:1.

Так, робимо знижку на рівень суперниць. Так, розуміємо, що навіть Семеністая, яка знаходиться на межі топ-100, це точно не Костюк, яка бореться за потрапляння в топ-10. Але точно не займаємось знеціненням гри Сторм – в Нью-Йорку вона і “баранки” відвішувала, і характер проявляла. Ну і до кортів Гантер встигла “прибитися”, а це теж може стати аргументом на її користь.

Ну а тепер до Марти. Головне питання, яке турбує всіх нас, всю команду, та й саму Костюк – це подача. Інколи цифри влучання першим м’ячем у Марти виглядають просто непристойно. Так само, як і всі інші статистичні показники, наприклад, виграні розіграші з другої подачі і так далі. Зрозуміло, що сьогодні шаленого тиску від суперниці не буде. Навіть якщо Гантер проведе найкращий матч в житті, із Мартою, якщо українська спортсменка буде в адекватному стані, Сторм впоратися не зможе.

Але чи буде той самий адекватний стан? Питання поки відкрите. Час відновитися після турнірів в Торонто та Цинциннаті у Марти був. Зробити висновки з головних ігрових проблем, із якими Костюк зіткнулась протягом цих турнірів, команда теж могла. Але, враховуючи, що труднощі ці в першу чергу від психології та накопиченої за насичений сезон втоми, так легко їх подолати може і не вийти.

А є ще завищені очікування. І від вболівальників, і, можливо, від самої себе. Після двох поспіль півфіналів на мейджорах Марті точно хочеться, як мінімум, повторити цей результат вже на US Open. І цей тиск точно не йде ні в яке порівняння із ситуаціями, які були напередодні попередніх грендслемів.

Так, до Ролан Гаррос Марта підходила теж в статусі тіньового фаворита. І його Марта виправдала, оскільки дійсно перебувала просто у фантастичній формі. На Вімблдоні, враховуючи стосунки Костюк із травою, від української тенісистки точно не вимагали високих результатів. Тому й тиск не відчувався. Про це сама Марта неодноразово говорила під час спілкування із пресою.

А от тепер перед US Open від Костюк вже фактично вимагається потужний виступ. І ці вимоги накладаються на цілком прогнозований і очікуваний спад у грі. Ситуація складна. І, якщо Марта подолає її із високо піднятою головою, це вже точно буде говорити про те, що Костюк увійшла до переліку топ-спортсменок серйозно і надовго.

Але кілька попередніх абзаців точно не стосуються сьогоднішнього матчу. Це, скоріше, про перспективу Марти в Нью-Йорку загалом. А сьогодні Костюк має виходити на корт і перемагати, що називається, на класі. Знаходити ритм, призвичаюватися до покриття, входити в турнір. І якщо сама Марта відверто не провалить матч, Гантер особливих шансів на успіх не матиме.