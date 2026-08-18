Небезпечна суперниця з-поза меж топ-100. Еліна Світоліна – Сію Ван. Анонс матчу третього кола турніру в Цинциннаті

Звісно, не нам робити висновки зі стартового матчу Еліни Світоліної в Цинциннаті. Можемо тільки констатувати, що нервів ми з вами перед екранами витратили чимало. А скільки їх пішло у самої української тенісистки, навіть важко уявити. І отут криється найбільша невизначеність сьогоднішнього протистояння. Чи встигла Еліна ментально відновитися? Чи використає вона цей неймовірний камбек, як емоційний поштовх для подальших звершень і перемог в Цинциннаті? Чи Світоліна вже витиснула із себе психологічний максимум і ще раз проявити характер буде вже поза межами її можливостей?

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

Але із таким вступом ми ризикуємо опинитися на дуже тонкому льоді роздумів про психологічну складову тенісу. Над цією темою ламають голови сотні спортивних психологів, тому не будемо висловлювати свою геть не компетентну думку. Краще сконцентруємось суто на ігрових моментах.

Сію Ван, із якою сьогодні зустрічатиметься Еліна Світоліна в третьому колі турніру в Цинциннаті, свого часу була однією з головних китайських надій тенісу. Спортсменка феєрила на юніорському рівні і встигла виграти два мейджора серед дівчат – Вімблдон в парі та US Open в одиночному розряді у сезоні 2018-го року. Але перехід у дорослий спорт, як і у багатьох, минув не так вже й легко. А тут ще й стався він в період карантину, тож проблем у Ван вистачало.

Тільки з 22-го року Ван почала стабільно виступати на великих турнірах типу мейджорів чи тисячників, але серйозних результатів досягнути так і не вдалось. Тільки цього року на Ролан Гаррос Сію вперше дісталась до 1/8 фіналу на Турнірі Великого Шолому, де поступилась Сорані Кирсті. Та й загалом грунтовий сезон китайська спортсменка провела успішно – 18 виграних матчів при 4 поразках. Але робимо знижку на рівень турнірів – Ван грала і 50-тисячники.

Все це дозволило Ван ненадовго повернутися в топ-100 світового рейтингу. Зараз китайська спортсменка знову випала із сотні, але перебуває, як то кажуть, на межі. Шлях в Цинциннаті Сію починала з кваліфікації і доволі спокійно її подолала. Ну а в другому колі Ван дещо сенсаційно здолала Лейлу Фернандес із Канади.

Ось, в принципі, і все коротке представлення сьогоднішньої суперниці Світоліної. Нічого надзвичайного. Талановита дівчина, яка свій потенціал поки що навіть близько реалізувати не змогла. І невідомо, чи зможе реалізувати, бо все-таки Ван вже виповнилось 25 років і до цього часу навіть не вдалось закріпитися в топ-100, хоча передумови для цього були.

І ось тепер повертаємось до стану Еліни. В тому, що Світоліна переважає суперницю в майстерності, характері, тих самих заїжджених морально-вольових якостях – факт безсумнівний. Але є ще питання фізики. І що помітно по грі Ван, вона дуже легко пересувається кортом. У Світоліної з цим проблем теж майже ніколи не було, але ж позаду у Еліни виснажливий стартовий матч та ще й турнір в Торонто за плечима. А хочеться і трохи сил на US Open лишити.

Еліна спортсменка розумна. І на корті, і поза його межами. І розподіляти сили вона точно вміє. І тут ще один фактор – сітка у Світоліної в Цинциннаті доволі непогана. В четвертому колі зустріч із переможницею поєдинку Сінякова – Кіз. В чвертьфіналі можливий матч проти дещо розібраної Сабаленко. Можна продовжувати набирати очки в чемпіонську гонку і боротися за потрапляння на Підсумковий.

Але це все – справа далекої перспективи. Сьогодні матч проти Сію Ван. Суперниці, яку Еліна може перегравати абсолютно спокійно, якщо вийде на корт в готовому до боротьби стані. Як фізичному, так і ментальному.

Зустріч Еліни в розкладі ігрового дня запланована третім запуском, тож має початися у доволі зручний для перегляду час.