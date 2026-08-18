Ще одна переможниця Грендслему у суперницях. Марта Костюк – Слоан Стівенс. Анонс матчу третього кола турніру в Цинциннаті

Марті Костюк на турнірі в Цинциннаті “щастить” грати проти спортсменок, які вже підіймали над головою трофей Турнірів Великого Шолому. Кількість виграних мейджорів на двох у суперниць Марти по першому колу парного розряду навіть порахувати важко. Якщо додати одиночку, пару і мікст, то у Серени та Вінус Вільямс на двох вже 62 виграних Грендслеми. Стартова суперниця в одиночному розряді американська тенісистка Софія Кенін вигравала Australian Open – 2020. А в 1/8 фіналу у Костюк можлива зустріч із тріумфаторкою Ролан Гаррос – 2026 нейтралкою Андрєєвою. Та для початку Марті треба пройти переможницю US Open – 2017 Слоан Стівенс.

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Але сьогодні точно винесемо за дужки парний розряд, про який буде нагода поговорити окремо. Тим більше, на нього Марта у її теперішній формі точно не має робити ставку. Сьогодішня суперниця Костюк багато в чому схожа на опонентку, із якою Марті довелось грати на старті турніру в Цинциннаті. І Кенін, і Стівенс сенсаційно вигравали Турнір Великого Шолому і підіймались в топ-5 світового рейтингу. Кожній із них пророкували вражаюче майбутнє в турі. Але і Софія, і Слоан стикались із серйозними проблемами та опускались на дно.

І для кожної із цих тенісисток повернення складається далеко не найкращим чином. Стівенс, наприклад, часом показує доволі пристойний теніс. А часом Слоан просто не впізнати. Кудись дівається її потужність на корті. А про пересування задньою лінією взагалі не хочеться говорити. А без цього елементу боротися в сучасному тенісі просто неможливо.

Всі ці проблеми були більш ніж очевидними, коли вперше в цьому сезоні перетнулись шляхи Стівенс із українською тенісисткою. Слоан грала в Руані проти Вероніки Подрез і тоді були побоювання щодо того, що досвід американської тенісистки може зіграти їй на руку. А в підсумку Вероніка просто розгромила екс-третю ракетку світу, скориставшись всіма її ігровими труднощами.

Подрез повторила успіх на змаганнях в Парижі, правда та перемога далась українській спортсменці вже набагато важче. А от в Мадриді Слоан зустрічалась з іншою представницею України. І Ангеліна Калініна в тому протистоянні була навіть змушена рятуватися із матч-поінту у суперниці.

Був і ще один матч, в якому всі українські вболівальники могли побачити Стівенс у справі. Юлія Стародубцева в Мемфісі теж рятувалась із матч-болу у Слоан, але, на відміну від Калініної, здійснити камбек Юлія не змогла та драматично поступилась в трьох партіях.

І от навіть якщо дивитися тільки на матчі Слоан проти українських спортсменок, можна помітити певний прогрес у її грі протягом поточного сезону. І дійсно, Стівенс додає в результатах і в рейтингу. Так, 240-ва сходинка, яку американська спортсменка займає наразі, ще точно не відображає її реальної сили, але пару сотень позицій Слоан вже додала.

Зменшилась і кількість необов’язкових поразок. Якщо на старті сезону Стівенс проти спортсменок із топ-50 рейтингу грала надзвичайно важко, то в Цинциннаті вона, наприклад, більш ніж впевнено переграла в другому колі екс-нейтралку Анастасію Потапову. Слоан, без сумніву, додає. Причому прогрес цей відбувається доволі швидко.

Але чи достатньо його для того, аби сьогодні на рівних боротися із Мартою Костюк? Питання риторичне. Якщо Костюк буде відчувати такі ж проблеми на власній подачі, як в стартовому протистоянні проти Кенін, то шанси будуть у будь-якої опонентки. Їх своїми діями створить сама Марта. А от якщо до третього кола українська спортсменка зможе підчистити свою гру і змусити подачу працювати хоча б трохи більш стабільно, Стівенс буде набагато важче.

А ще Марті варто звернути увагу на фізичну готовність Слоан до боротьби. Американській спортсменці досі доволі важко діяти другим номером. Їй комфортно намагатися диктувати свою гру, ганяти суперниць по кутам корту і змушувати відпрацьовувати в обороні. Але коли в подібній манері грають проти самої Стівенс, у неї банально не вистачає сил пахати на задній лінії.

От тільки, повертаємось до теми подачі, захопити ініціативу в протистояннях зі Стівенс може бути важко. Потрібно, аби саме подача давала можливість отримувати ігрову перевагу в розіграші. І якщо не давати Слоан вже з прийому нестись в атаку, багатьох проблем можна буде уникнути. А стабільністю на власній подачі Стівенс теж останнім часом не вирізняються, тому шанси на брейк будуть стовідсотково.

Багато в чому сьогодні наповнення гри буде залежати саме від готовності Марти. Із бажанням боротися і характером у неї зараз все в повному порядку. Але є відчуття, що помилками і спадами Стівенс може користуватися набагато більш ефективно, ніж Кенін в стартовому матчі. А тому давати аж стільки шансів суперниці може бути вкрай небезпечно.

Ну і окрема подяка організаторам турніру, які, нарешті, поставили матчі українських спортсменок в розклад ігрового дня у доволі зручний для нас час. Правда, доведеться одночасно стежити за матчами Марти та Еліни, але це вже ми аж надто багато хочемо, правда?