Теніс сьогодні. Коли грають Еліна Світоліна і Марта Костюк? Рокзлад матчів змагань в Цинциннаті на 18 серпня

У вівторок організатори змагань в Цинциннаті, нарешті, подбали про сон українських прихильників тенісу. Еліна Світоліна та Марта Костюк зіграють свої поєдинки третього кола турніру категорії WTA 1000 у зручний для перегляду час. Проте, є і мінуси. Марта та Еліна розпочнуть свої протистояння приблизно в один і той самий час – третім запуском – а тому доведеться перемикати свою увагу між кортами. Ну і, традиційно, навіть крім матчів за участю українок, маємо чимало цікавих та інтригуючих протистоянь в програмі ігрового дня.

Розклад матчів на 18 серпня 2026

Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000

Цинциннаті, США

P&G Center Court

Андрій Рубльов – Нуну Боргеш – початок о 18:00

Тейлор Фріц – Даніель Меріда Агілар

Коко Гофф – Енн Лі – не раніше 22:00

Аріна Сабаленко – Сінь Ю Ван – початок о 02:00

Лернер Тін – Френсіс Тіафо

Grandstand Court

Катеріна Сінякова – Медісон Кіз – початок о 18:00

Дженіс Тжен – Мірра Андрєєва

Брендон Накашима – Даніїл Медвєдєв – не раніше 21:30

Хуан Мануель Черундоло – Фелікс Оже-Альяссім – початок о 02:00

Маріє Боузкова – Іва Йович

Tony Trabert Stadium 3

Франсіску Кабрал / Джеймс Трейсі – Марсель Гранольєрс / Орасіо Себальос – початок о 18:00

Майкл Чжен – Лоренцо Музетті

Марта Костюк – Слоан Стівенс

Сара Бейлек – Єкатерина Александрова

Champion’s Court

Люк Джонсон / Ян Зеліньскі – Юго Ні / Едуар Роже-Васслен – початок о 18:00

Джуліан Кеш / Ллойд Гласспул – Раджив Рем / Джо Солсбері

Еліна Світоліна – Сію Ван

Жайме Фарія – Адам Волтон

Court 10

Сюко Аояма / Ень Шуо Лян – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді – початок о 18:00

Ульрікке Ейкері / Квінн Глісон – Сінью Дзян / Шуай Чжан

Марсело Мело / Александер Звєрєв – Маріано Навоне / Алехандро Табіло

Шувей Се / Єлєна Остапенко – Андрея Клепач / Мая Ламсден

Хао-Чін Чань / Мая Джойнт – Сара Еррані / Лейла Фернандес

Court 4

Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Андре Горанссон / Каспер Рууд – початок о 19:30

Тео Аррібаж / Альбано Оліветті – Артур Фері / Їржі Легечка

Юкі Бхамбрі / Майкл Вінус – Адам Павласек / Патрік Рікл

Орланду Луж / Рафаель Матуш – Крістіан Гаррісон / Ніл Скупскі

Початок матчів вказаний за київським часом