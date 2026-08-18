Теніс сьогодні. Коли грають Еліна Світоліна і Марта Костюк? Рокзлад матчів змагань в Цинциннаті на 18 серпня

У вівторок організатори змагань в Цинциннаті, нарешті, подбали про сон українських прихильників тенісу. Еліна Світоліна та Марта Костюк зіграють свої поєдинки третього кола турніру категорії WTA 1000 у зручний для перегляду час. Проте, є і мінуси. Марта та Еліна розпочнуть свої протистояння приблизно в один і той самий час – третім запуском – а тому доведеться перемикати свою увагу між кортами. Ну і, традиційно, навіть крім матчів за участю українок, маємо чимало цікавих та інтригуючих протистоянь в програмі ігрового дня.
Розклад матчів на 18 серпня 2026
Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000
Цинциннаті, США
P&G Center Court
Андрій Рубльов – Нуну Боргеш – початок о 18:00
Тейлор Фріц – Даніель Меріда Агілар
Коко Гофф – Енн Лі – не раніше 22:00
Аріна Сабаленко – Сінь Ю Ван – початок о 02:00
Лернер Тін – Френсіс Тіафо
Grandstand Court
Катеріна Сінякова – Медісон Кіз – початок о 18:00
Дженіс Тжен – Мірра Андрєєва
Брендон Накашима – Даніїл Медвєдєв – не раніше 21:30
Хуан Мануель Черундоло – Фелікс Оже-Альяссім – початок о 02:00
Маріє Боузкова – Іва Йович
Tony Trabert Stadium 3
Франсіску Кабрал / Джеймс Трейсі – Марсель Гранольєрс / Орасіо Себальос – початок о 18:00
Майкл Чжен – Лоренцо Музетті
Марта Костюк – Слоан Стівенс
Сара Бейлек – Єкатерина Александрова
Champion’s Court
Люк Джонсон / Ян Зеліньскі – Юго Ні / Едуар Роже-Васслен – початок о 18:00
Джуліан Кеш / Ллойд Гласспул – Раджив Рем / Джо Солсбері
Еліна Світоліна – Сію Ван
Жайме Фарія – Адам Волтон
Court 10
Сюко Аояма / Ень Шуо Лян – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді – початок о 18:00
Ульрікке Ейкері / Квінн Глісон – Сінью Дзян / Шуай Чжан
Марсело Мело / Александер Звєрєв – Маріано Навоне / Алехандро Табіло
Шувей Се / Єлєна Остапенко – Андрея Клепач / Мая Ламсден
Хао-Чін Чань / Мая Джойнт – Сара Еррані / Лейла Фернандес
Court 4
Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Андре Горанссон / Каспер Рууд – початок о 19:30
Тео Аррібаж / Альбано Оліветті – Артур Фері / Їржі Легечка
Юкі Бхамбрі / Майкл Вінус – Адам Павласек / Патрік Рікл
Орланду Луж / Рафаель Матуш – Крістіан Гаррісон / Ніл Скупскі
Початок матчів вказаний за київським часом