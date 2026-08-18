Здолали легенд. Марта Костюк і Пейтон Стернс переграли сестер Вільямс на старті парного турніру в Цинциннаті

Україно-амкриканський дует Марта Костюк / Пейтон Стернс здобуває непросту перемогу на старті парного турніру категорії WTA 1000 в Цинциннаті. В матчі першого раунду Марта і Пейтон на чемпіонському тай-брейці переграли легенд світового тенісу Серену та Вінус Вільямс. Американки були близькі до справжнього камбеку, адже майже врятувались із рахунку 2:8 в третьому сеті, втім Костюк і Стернс за 1 годину і 20 хвилин ігрового часу оформили підсумкову перемогу.

(WC) Марта Костюк / Пейтон Стернс – (WC) Вінус Вільямс / Серена Вільямс – 6:2, 1:6, 10:8

Джерело фото: x.com, користувач: Cincinnati Open

Якщо парний поєдинок, тим більше настільки ранньої стадії, збирає переповнені трибуни другого за значимістю корту, значить грають сестри Вільямс. Тільки вони можуть забезпечити повний аншлаг. Ось і відповідь на питання, для чого організатори надають wild card сестрам, які вже давно не показують пристойних результатів.

Але це стосується одиночних змагань. Як діятимуть Серена та Вільямс в парі, де не потрібна настільки серйозна фізична підготовка, було певною загадкою. Разом вони востаннє грали ще 4 роки тому на US Open. І до старту в Цинциннаті, принаймні судячи із соціальних мереж, готувались дуже грунтовно.

І ще одне зауваження. Марта Костюк заявлялась на пару через відчуття браку ігрової практики перед американським мейджором. Все-таки, в Торонто українська тенісистка не зіграла достатньої кількості матчів. Але після важкого старту в Цинциннаті Костюк цілком могла і відмовитися від боротьби на другому фронті. Та коли є можливість зіграти проти легенд, про такі речі навіть не думаєш.

Попри родинні зв’язки Серені та Вінус знадобилось достатньо часу для того, аби налагодити колишнє взаєморозуміння. Не можна сказати, що Марта і Пейтон розумілись з напівслова, але їхні дії в стартовій партії були набагато більш злагодженими, та й гра від Костюк і Стернс виглядала більш цілісною і стабільною.

В підсумку Марта і Пейтон двічі відзначились на прийомі і впевнено забрали сет. Вільямс спробували поборотися за подачу суперницями на партію і навіть заробили перші в зустрічі брейк-поінти, але навіть скоротити відставання не змогли.

А ось друга партія вже хоч і зовсім віддалено, але нагадала найкращі часи Серени і Вінус. Костюк і Стернс під тиском трохи посипались і в підсумку, так само, як і суперниці в стартовому сеті, двічі віддали власні подачі. Після обміну впевнено виграними сетами гра перейшла на чемпіонський тай-брейк.

Марта і Пейтон в його дебюті здійснили шалений ривок – спочатку 6:0, а потім і 2:8. Але навіть такий рахунок не убезпечив їх від проблем. Серена та Вінус скоротили відставання до 7:8 і серйозно загострили боротьбу, та на матч-болі у суперниць Вінус припустилась подвійної помилки.

В другому раунді парних змагань в Цинциннаті Марта Костюк і Пейтон Стернс зіграють проти 3-ї пари турніру Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч. На старті змагань китайсько-французька дует переграв пару з іще однією українкою в складі – Мію Като / Людмила Кіченок.