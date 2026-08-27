Родинне взаєморозуміння не допомогло. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс поступаються в півфіналі мікста US Open – 2026

Українсько-французька сімейна пара Еліна Світоліна / Гаель Монфіс не змогла п пробитися у фінал експериментальних змагань в міксті, які зараз відбуваються в рамках US Open. В півфінальному матчі Еліна та Гаель на чемпіонському тай-брейку поступились швейцарсько-італійському дуету Белінда Бенчіч / Флавіо Коболлі. Незважаючи на скорочений формат поєдинків у міксті, цей матч тривав навіть більше години із чвертю ігрового часу.

(4) Белінда Бенчіч / Флавіо Коболлі – (WC) Еліна Світоліна / Гаель Монфіс – 4:5(7), 4:1, 10:5

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

В стартовому сеті протистояння пари обійшлись без брейків. А ось на таї, здавалося б, Монфіс та Світоліна зможуть спокійно і без проблем забрати партію. Українсько-французька пара повела в рахунку – 4:0, але цієї переваги виявилось недостатньо. Дуже швидко Бенчіч і Коболлі перевернули хід тай-брейку і мали сет-бол, спочатку за рахунку 6:5, а потім і 7:6 на свою користь. Але Гаель та Еліна шикарно провели завершення тай-брейку і забрали стартовий сет.

В другому відрізку матчу сімейний дует цілком міг швидко вирішувати долю путівки в фінал. Еліна та Гаель заробили потрійний брейк-поінт вже в стартовому геймі сету на прийомі (Еліна і Гаель вели в рахунку 40:15, але враховуючи, до в такому форматі при 40:40 не грають більше/менше, а одразу йде вирішальне очко, то у Світоліної та Монфіса був саме потрійний брейк-поінт).

Шансом родина не скористалась і дозволила Белінді та Флавіо відігратися. А потім швейцарсько-італійська пара дуже ефективно провела завершення другої партії – два брейки і комфортна перемога – 4:1.

На чемпіонському тай-брейку Бенчіч і Коболлі продовжили вдалий відрізок, доволі швидко захопили ініціативу та отримали серйозну перевагу в рахунку. Еліна і Гаель боролись до останнього м’яча, але періодично хіба що скорочували відставання, а от відіграти його так і не змогли.

Нагадаємо, що на турнірі в міксті Еліна та Гаель здобули дві перемоги на шляху до півфіналу. Спочатку Світоліна та Монфіс здолали пару Александра Еала / Фелікс Оже-Альяссім, а в 1/4 фіналу переграли дует справжніх парних спеціалістів – Катеріна Сінякова / Генрі Паттен.