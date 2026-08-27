Розгромно поступилась чемпіонці US Open в другому раунді кваліфікації. Вероніка Подрез завершує боротьбу за вихід в основу мейджора

Українська тенісистка Вероніка Подрез не змогла пробитися у фінал кваліфікації останнього в сезоні Турніру Великого Шолому – US Open – 2026. В другому раунді відбору Вероніка в двох партіях поступилась представниці Канади Бьянці Андреєску, яка наразі займає 183-тю сходинку світового рейтингу, проте в минулому була представницею топ-5 жіночого тенісу. За матч Подрез змогла виграти тільки 3 гейми, а в стартовому сеті взагалі отримала від суперниці повноцінну баранку.

Бьянка Андреєску – (24) Вероніка Подрез – 6:0, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: vero_tennis

Зустріч тривала всього трохи більше 1 години і 10 хвилин ігрового часу. Після “баранки” у стартовому сеті Подрез змогла повести із брейком на самому початку другого відрізку матчу, але Бьянка відповіла одразу двома виграними на прийомі геймами поспіль і спокійно довела матч до перемоги.

Відзначимо, що Бьянка Андреєску має в активі титул на US Open, який вона виборола в 2019-му році. Тоді в фіналі канадська тенісистка переграла Серену Вільямс. На даний момент це був останній фінал мейджорів для легендарної американської тенісистки.