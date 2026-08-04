Валідольна перемога на старті. Еліна Світоліна в трьох партіях здолала Джессіку Бузас-Манейро в Торонто

Українська тенісистка Еліна Світоліна із вкрай непростої вольової перемоги розпочинає виступи на змаганнях категорії WTA 1000 в канадському Торонто. В матчі стартового для себе другого кола Еліна здолала представницю Іспанії Джессіку Бузас-Манейро (63-тя ракетка світу). В двох стартових сетах спортсменки обмінялись перемогами на тай-брейках, а ось у вирішальній партії Світоліна лідирувала з двома брейками – 5:0, але все-одно змусила прихильників серйозно понервувати. На перемогу в матчі Еліна Світоліна витратила близько 2 годин і 50 хвилин ігрового часу.

(9) Еліна Світоліна – Джессіка Бузас-Манейро – 6:7(5), 7:6(4), 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

В стартовому сеті Еліна Світоліна постійно була в ролі наздоганяючої. Чотири рази Джессіка виривалась вперед із брейком, але українська спортсменка змогла відіграти всі ці упущені подачі. Інколи для цього доводилось демонструвати справжній характер. Наприклад, за рахунку 4:5 Бузас-Манейро подавала на партію і навіть заробила 2 сет-поінти, але навіть в цьому випадку Світоліна врятувалась.

Можливо, в цьому фрагменті гри про рівень самого тенісу у виконанні Еліни говорити у захоплених тонах не доводиться. Але бажання боротися у Світоліної точно було. Правда, його не вистачило для перемоги на тай-брейці. Цей гейм був просто сповненим міні-брейками і в цьому обміні сильнішою виявилась Бузас-Манейро.

Друга партія почалась із буквально критичного для Еліни моменту – українська спортсменка знову упустила власну подачу і дозволила Джессіці повести – 3:1. Враховуючи програний стартовий сет, ситуація для Світоліної була дійсно непростою. Але Еліна моментально відігралась і навіть вперше в матчі сама повела із брейком. От тільки подати на сет одразу після цього успіху на прийомі Світоліна не змогла.

В підсумку, як і перша партія, цей сет докотився до тай-брейку. На ньому Еліна, нарешті, продемонструвала впевнений відрізок і повела спочатку 5:0, а потім і 6:1. Але навіть такої переваги не вистачило для того, аби виграти партію без нервів. Бузас-Манейро змогла істотно скоротити відставання – виграти 2 розіграші на власній подачі і навіть оформити один зворотній міні-брейк. Проте з четвертого сет-поінту Світоліна таки перевела зустріч у вирішальний сет.

Здавалося, що після поразки в другій партії Бузас-Манейро просто посипалась. Еліна в самому дебюті сету повела із двома брейками – 5:0. І в цей момент навряд хтось сумнівався в непростій, але вже фактично оформленій перемозі української тенісистки. Але за валідолом в аптеку довелось бігти ще раз.

З рахунку 0:5 Бузас-Манейро змогла відіграти обидва брейки, двічі завадити Світоліній подати на перемогу і довести рахунок до 4:5. Джессіка впевнено почала і наступну власну подачу, заробила подвійний гейм-бол – 40:15. Але Еліна змогла виграти 4 наступні розіграші поспіль і закрити матч на свою користь.

Зустріч підсвітила чимало ігрових проблем Світоліної. Сьогодні вона діяла зовсім не так активно, як цього хотілося б. Надто багато надій покладала на власну стабільність і помилки суперниці. І коли Бузас-Манейро помилятися відмовлялась, Еліні ставало дійсно складно. Але перемога здобула, а отже, можна готуватися до наступної зустрічі і намагатися прогресувати від матчу до матчу.

В третьому колі змагань в Торонто Еліна Світоліна зіграє проти переможниці зустрічі Єлєна-Габріела Русе – Анастасія Потапова.