Перемога з баранкою у першому після Вімблдону матчі. Іга Свьонтек впевнено стартувала в Торонто

Польська тенісистка Іга Свьонтек більш ніж впевнено почала виступи на змаганнях категорії WTA 1000 в канадському Торонто, на яких вона отримала 7-й номер посіву. В матчі стартового для себе другого кола турніру Іга в двох партіях розгромила представницю Чехії Сару Бейлек (38-ма ракетка світу). На перемогу в протистоянні Свьонтек витратила трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

(7) Іга Свьонтек – Сара Бейлек – 6:0, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: National Bank Open

Здавалося, що в цьому матчі просто не може бути ніякої інтриги – настільки потужно Іга Свьонтек почала протистояння. Форма Іги була настільки вражаючою, що навіть не можна було сказати, що ця зустріч була для польської тенісистки з Вімблдону-2026, де вона не змогла захистити минулорічний титул.

Іга не просто виграла із баранкою стартовий сет, а й повела одразу із двома брейками по ходу другої партії – 6:0, 3:0. Ну точно ні про яку боротьбу мова не мала б іти. Але Свьонтек занадто рано зупинилась і певні шанси у Бейлек таки з’явились.

Спочатку чеська спортсменка відіграла одну упущену подачу, а потім серйозно зачепилась на прийомі в наступному геймі Іги. Сара була максимально близька до того, аби повністю вирівняти ситуацію в другому сеті, але Свьонтек втримала власну подачу, відігравши 9 брейк-поінтів за гейм!

Цей момент багато в чому став ключовим. Сара більше так і не знайшла в собі сил нав’язати боротьбу на прийомі, а от Свьонтек завершила зустріч ще одним брейком. Інтрига хоч і намагалась народитися, але ця спроба не була вдалою.

В третьому раунді змагань в Торонто Іга Свьонтек зіграє проти представниці Швейцарії Вікторії Голубіч.