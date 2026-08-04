Тейлор Фріц здолав Рафаеля Ходара у відкладеному фіналі і виграв домашній турнір у Вашингтоні

Амкриканський тенісист Тейлор Фріц стає переможцем домашнього турніру категорії ATP 500 у Вашингтоні, на якому він був посіяним під 3-м номером. В фінальному матчі, який через дощ був перенесений на понеділок, Тейлор в двох партіях переграв іспанського спортсмена Рафаеля Ходара. На перемогу в протистоянні Фріц витратив 1 годину і 50 хвилин ігрового часу.

(3) Тейлор Фріц – Рафаель Ходар – 7:6(2), 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Ключовим в матчі став провал Ходара наприкінці стартового сету/початку другої партії. Спочатку іспанський тенісист розгромно програв тай-брейк, на якому взяв всього 2 розіграші. А потім Рафаель почав другий відрізок матчу з двох поспіль програних подач.

Фріц дозволив супернику скоротити відставання і відіграти одну програну подачу, але повністю ліквідувати перевагу Тейлора Ходар не зміг.

Тейлор Фріц виграє свій перший трофей в сезоні. Титул у Вашингтоні стає для американця 11-м в кар’єрі.