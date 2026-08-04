Важкий дебют і розгром в другому сеті. Марта Костюк успішно почала виступи в Торонто

Українська тенісистка Марта Костюк, яка на змаганнях категорії WTA 1000 в канадському Торонто отримала 10-й номер посіву, успішно долає стартовий для себе другий раунд турніру. В двох дуже різних за змістом і наповненням сетах Марта переграла місцеву спортсменку Кетрін Себов (229-та ракетка світу). На перемогу в матчі Костюк витратила 1 годину і 20 хвилин ігрового часу.

(10) Марта Костюк – Кетрін Себов – 7:6(4), 6:0

Джерело фото: Instagram, користувач: wta

А погодьтесь, після вильоту одразу трьох українських тенісисток за підсумками вчорашнього ігрового дня в Торонто, після всіх проблем, із якими стикнулась Еліна Світоліна на старті тисячника, за Марту в стартовому сеті було трохи лячно.

Костюк почала зустріч із програної власної подачі, але це була ще половина біди. Дійсно переживати за результат стартового сету ми всі стали після того, як Марта вдруге упустила свій гейм та дала Себов нагоду повезти в рахунку – 4:1.

Але тут Марта прокинулась і двічі поспіль взяла подачу суперниці. Кетрін ще мала можливість повернутися в боротьбу, але після того як канадська спортсменка ще раз відзначилась на прийомі, вона не змогла подати на сет.

Ну а Марта чітко відіграла тай-брейк, а потім просто знищила суперницю в другій партії – 6:0!

В третьому колі турніру в Торонто Марта Костюк зіграє проти переможниці матчу Антонія Ружич – Медісон Кіз.