Знадобилось трохи більше 50 хвилин. Еліна Світоліна впевнено стартує на US Open – 2026

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобуває переконливу перемогу в стартовому раунді US Open – 2026. В першому колі американського мейджора Еліна, яка отримала в Нью-Йорку 9-й номер посіву, спокійно розібралась із представницею Аргентини Соланою Сьєррою (91-ша ракетка світу). На перемогу в матчі Світоліна витратила всього трохи більше 50 хвилин ігрового часу.

(9) Еліна Світоліна – Солана Сьєрра – 6:1, 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Солана Сьєрра весь свій максимум показала під час грунтової частини поточного сезону. На цьому покритті аргентинська тенісистка була дійсно непростою суперницею для будь-кого зі спортсменок. Зокрема, Сьєрра перегравала Даяну Ястремську та Ангеліну Калініну, а на Ролан Гаррос Солана здобула топову перемогу над Ясміне Паоліні.

Але із завершенням серії на грунті Сьєрра зіткнулась зі справжніми проблемами. Сьогоднішній матч став 5-м поспіль, в якому Солана не змогла здобути перемогу. І якщо сьогодні проти Світоліної, чи на Вімблдоні проти Гофф, аргентинська тенісистка навряд могла розраховувати на успіх, то були й зустрічі, в яких Сьєрра виглядала фавориткою, проте, не змогла показати пристойний теніс.

Щодо Еліни, то перед стартом US Open були певні побоювання з приводу фізичних кондицій української тенісистки. Зі змагань в Цинциннаті Світоліна знялась через травму і часу на відновлення в щільному графіку американської серії було не так вже й багато. Навряд по сьогоднішній зустрічі варто робити серйозні висновки, проте, здається, цей час Еліна витратила з користю. І відновитися встигла, і форму завдяки виступам в міксті підтримала.

Сьогодні Світоліна показала дуже непоганий рівень тенісу. Не можна сказати, що Еліна запропонувала захмарні швидкості, але навіть того тиску, який українська тенісистка здійснювала на суперницю, цілком вистачило для того, аби Сьєрра просто сипалась. 25 невимушених помилок для такої швидкоплинної зустрічі – це аж надто багато. А саме стільки неточностей зібралось у Солани.

Початок зустрічі Світоліна взагалі провела фантастично. Ніякої розвідки чи розкачки – впевнений стартовий ривок і менш ніж за 20 хвилин Еліна вже, фактично, вирішила долю першої партії. Українська спортсменка повела із двома брейками – 5:0, і лише після цього дозволила Сьєррі виграти гейм престижу. Як ви розумієте, відновити інтригу Солана так і не змогла – з першої спроби Світоліна чітко подала на перемогу в сеті.

Непростим був, хіба, стартовий гейм на подачі Еліни в другій партії, а якому Солана заробила свій перший і, як показала практика, єдиний брейк-поінт у матчі. Світоліна його відіграла і втримала подачу, а вже в наступному геймі оформила брейк під нуль.

Довести справу до перемоги для Еліни не склало ніяких проблем. Українська тенісистка не тільки спокійно відпрацювала свої гейми, а й ще раз відзначилась на прийомі, що і дозволило Світоліній завершити зустріч максимально швидко та ще й із розгромним рахунком.

В другому колі US Open – 2026 Еліна Світоліна зіграє проти переможниці матчу Мая Джойнт – Людмила Самсонова.