Травма правого гомілкостопу. Еліна Світоліна знялась з турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Еліна Світоліна прийняла рішення знятися з турніру в Цинциннаті. Про нього Еліна, яка була посіяна на тисячнику під 8-м номером, оголосила буквально за годину до початку матчу третього кола проти китайської спортсменки Сію Ван. Причиною відмови Світоліної від продовження боротьби в Цинциннаті стала травма правого гомілкостопу.

Джерело фото: x.com, користувач: Cincinnati Open

Еліна Світоліна: “На жаль, я робила все можливе, щоб відновитися, але травма, яку я отримала в Торонто і яка загострилася під час матчу другого кола, не дозволила мені відновитися так, як хотілося б, щоб підготуватися до наступного раунду. Я дуже чекала на виступ тут. Звісно, маю чудові спогади про виступи на цьому турнірі та виходи у вирішальні стадії. Дві ночі тому я провела тут чудовий матч. Дуже прикро зніматися на цьому етапі”

Таким чином Сію Ван без боротьби виходить в 1/8 фіналу тисячника в Цинциннаті, де зіграє проти американської спортсменки Медісон Кіз.

Наступним турніром Еліни Світоліної має стати. US Open – 2026, який стартує за півтора тижні. Бажаємо Еліні відновитися і підійти до останнього мейджора в сезоні абсолютно здоровою.